Rosario Robles affirme que Morena a préféré la juger plutôt que d’assister à une pandémie

Par une lettre, l’ancien chef de Sedesol a accusé les députés de Morena de donner la priorité à leur mise en accusation plutôt que de mettre en œuvre des mesures pour faire face à l’éventualité du nouveau coronavirus Covid-19.

Malgré les aléas sanitaires qui sévissent dans le pays, les députés de Morena et «leurs partis satellites» ont préféré se concentrer sur approbation de la destitution de Rosario Robles, au lieu de décréter des mesures pour que les familles mexicaines puissent faire face à la pandémie de Covid-19.

C’est ce qu’a déclaré l’ancien secrétaire au développement social (Sedesol) dans une lettre écrite dans le Prison de Santa Martha Actatitla, où elle est toujours détenue pour avoir prétendument détourné des millions de pesos du trésor dans le cadre du stratagème The Master Scam.

La lettre soutient que le processus de destitution approuvé par la Chambre des députés “ne vise que la dérision et l’infamie”, et a critiqué le parti Morena pour le considérer comme plus important que “donner des réponses claires à la crise que traverse le pays. “

“Sa vengeance et sa haine sont plus puissantes, quand ce qui leur importe vraiment, c’est la santé des mexicains (sic) », accuse Robles dans sa lettre de trois pages écrite à la main et publiée sur son compte Twitter.

Pour Robles, l’analyse et la discussion des questions du budget public telles que le prix du pétrole, le taux de change du dollar, la collecte des impôts étaient prioritaires sur la décision de le mettre ou non en accusation.

“Il faut que exiger que le gouvernement et son parti assument sa responsabilité et établir des mesures pour soutenir l’économie familiale face à la crise sanitaire et économique ».

L’ancien détenteur de Sedesol a proposé que le gouvernement fédéral crée un fonds de prévoyance pour les citoyens qui seront au chômage en raison de la pandémie de coronavirus, en particulier les femmes, car elles seront les plus touchées, a-t-il dit.

«Ce sont eux qui, face à la pénurie, enlèveront le pain de leur bouche pour que leurs enfants puissent manger. Les femmes doivent aller travailler lorsque, après la suspension des cours, leurs enfants sont seuls à la maison en prenant des risques. »

Il considère également que la population a besoin l’hypothèque et le loyer sont reportés, ainsi que des services tels que l’eau, l’électricité ou le téléphone. Qu’on leur accorde des prêts à taux réduit, un soutien aux familles «qui vivent au quotidien» et qu’il soit décrété que les travailleurs devraient pouvoir rester chez eux avec un salaire.

“La meilleure façon de canaliser votre solidarité avec moi dans ces moments délicats est d’exiger que vous créiez un programme complet de mesures pour éviter la crise sociale, et que l’économie des familles ne soit pas affectée par Covid-19.”