Rosell ironise en appliquant le 155 à Murcie pour éviter le pin parental | La politique

La déléguée du gouvernement pour la violence de genre, Victoria Rosell, a ironisé ce lundi avec la possibilité d’appliquer l’article 155 pour empêcher l’implantation de la broche parentale que Vox et le PP veulent introduire à Murcie.

Dans une interview avec la chaîne SER à Las Palmas, Rosell a évoqué la possibilité que le dialogue politique en matière de broche parentale échoue: “Ce serait la route similaire à celle de la Catalogne, non? Action unilatérale à briser le système juridique de la part de ceux qui nous ont écrasés et remporté les élections dans certains endroits, probablement avec leur discours anti-diversité et anti-catalaniste “.