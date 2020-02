Rubiales, à propos de la candidature de Casillas: “Le football devra contraster” | Économie

Le président de la Fédération royale espagnole de football, Luis Rubiales, a déclaré à propos de la candidature du portier espagnol et gardien international Íker Casillas à la présidence de la Fédération que “le football devra opposer” entre sa gestion et “ce qu’il souhaite apporter”. autres “.

“Je parle du travail de la fédération, tout le monde a le droit de prendre ses décisions. Je parle de ce que je fais et quand la date viendra, le football devra comparer ce que mon équipe et moi avons fait, ce qu’ils ont fait cette nouvelle fédération et ce que les autres veulent apporter “, a déclaré Rubiales après avoir participé à une réunion au Conseil supérieur du sport (CSD).