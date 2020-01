RunCáncer – AECC Valencia arrivera en 2020 sur 108 sites pour lever 350 000 € | Sports pratiques

Il Circuit RunCáncer – AECC Valence cette 2020 commence son édition la plus ambitieuse avec la célébration de 108 tests et l’objectif de rassembler plus de 90 000 participants et dépasser 350 000 € de collecte de cancers.

L’Association espagnole contre le cancer de Valence (AECC Valencia) a présenté la nouvelle édition de RunCáncer, le circuit de course et de marche 100% solidaire Ce 2020 en est maintenant à sa sixième année et continue de grandir.

Lors de l’événement, qui s’est tenu au Palacio de Congresos de València devant des dizaines de maires, des représentants des conseils locaux et présidé par le président de l’AECC Valencia, Tom Trenor, a également participé, entre autres autorités, le député de la jeunesse et des sports, Andrés Campos.

Lors de la présentation, Javier Llombart, directeur du Circuit et attaché à la Direction de l’AECC Valencia, a dévoilé les principales figures de cette nouvelle édition. Ainsi, il a avancé que ce «RunCáncer 2020» ira plus loin que jamais. Jusqu’à 108 villes de la province de Valence qui accueilleront, de février à décembre, des marches et des courses pour lutter contre le cancer et rendre visible la lutte contre la maladie ».

“Un total de 108 marches, dont 17 accueillera également une course, 100% solidaire pour lutter contre le cancer dans le but de rassembler plus de 90 000 personnes et de récolter plus de 350 000 € pour lutter contre le cancer”, a ajouté Llombart.

De février à décembre

L’édition VI de ce circuit débutera ensuite 16 février avec une marche à Benaguasil, qui sera le théâtre du coup d’envoi de cette nouvelle édition qui s’arrêtera à nouveau à Valence le 18 octobre, dans le cadre de l’événement «València Contra el Cáncer». Merci à RunCáncer et à ses près de 82 000 participants, en 2019, 340.885 € ont été collectés, entièrement dédiée aux projets de recherche sur le cancer, ce qui fait de RunCáncer un circuit 100% solidaire unique en Europe. Ainsi, cette année, l’AECC Valencia a distribué cinq bourses de recherche dans des projets liés au cancer du sein, au cancer infantile, au cancer de la prostate et de l’estomac. Les bénéficiaires ont été Ana Catarina Trigo et Manuel Cabeza Segura, tous deux de la Fondation de recherche de l’hôpital clinique de Valence INCLIVA, Ester Coronado Mondragón et Inés Domingo Ortí, de la Fondation de recherche de l’hôpital de La Fe, et Belén Pastor Navarro, de la Fondation de l’Institut Valencien d’Oncologie Au cours de l’acte, les doctorants ont récolté les bourses en remerciant le soutien de l’Association pour la recherche. Comme expliqué lors de l’acte Tom Trenor, président de l’AECC Valencia, «Nous ne voulons pas que les talents soient à court de financement ou cessent de soutenir les patients et les membres de leur famille. C’est pourquoi nous nous engageons dans la recherche menée à Valence dans des centres de haut niveau. En eux, au cours des trois prochaines années, ces cinq jeunes valenciens développeront des projets dans les tumeurs avec une grande incidence sur la population valencienne. »Au nom de tous les chercheurs, Cristian Garcia, l’un des chercheurs de l’appel RunCáncer 2018, a souligné qu’avec les efforts de l’AECC Valencia et de toutes les commissions locales «il est possible d’initier des recherches comme la mienne et celle de nombreux autres jeunes chercheurs contre le cancer. L’Association arrive là où les administrations publiques ne le font pas. Grâce aux aides prédoctorales de l’AECC Valencia, j’ai pu commencer à développer mes recherches près des miennes et contribuer à l’avancement de la science valencienne et espagnole ».

Un remerciement spécial a également été adressé à tous les collaborateurs qui ont rendu possible cette saison sportive et solidaire record, parmi lesquels Obra Social «la Caixa» et la Diputación de Valencia.

Député Andrés Campos Il a été chargé de clôturer l’événement en déclarant que “c’est une fierté pour l’entreprise de soutenir ce circuit, le plus grand circuit de solidarité en Europe qui rassemble de grandes valeurs liées au sport et à la solidarité”, et a veillé à ce que l’institution “mieux vertèbre la province de Valence est AECC ”.

Nouveaux objectifs: plus durables

En plus de se battre pour être encore plus favorable, RunCáncer s’est également fixé pour objectif d’être plus durable. Aux actions déjà réalisées dans les éditions récentes telles que la voiture de course 100% électrique, la bouteille d’eau en plastique 100% recyclée et le sac en papier recyclé utilisé pour livrer les cadeaux aux participants, ce année, un t-shirt innovant est ajouté. 42KRunning, la marque technique du Circuit, la chemise de cette 2020 intègre le nouveau tissu appelé Infini_Tech, en polyester issu entièrement du recyclage de bouteilles en plastique. Chaque chemise RunCáncer a été fabriquée avec des matériaux recyclés à partir de 20 bouteilles en plastique de 500 ml.

practicodeporte@efe.com