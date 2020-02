Rutopía: des indigènes mexicains logent des touristes | Le tourisme

Un séjour pour connaître la Réserve de biosphère de Calakmul dans l’État de Campeche ou dans les montagnes de la Sierra Madre de Chiapas, toutes deux au sud-est du Mexique, ne sont que deux offres parmi les nombreuses proposées par la plateforme Rutopía, une sorte de Airbnb pour les communautés autochtones et rurales.

L’objectif de la “start-up”, une entreprise touristique émergente, est de relier les communautés et les voyageurs susmentionnés, à la fois du Mexique et du monde, afin qu’ils vivent des expériences uniques et non conventionnelles, lorsqu’ils atteignent des endroits riches Naturel et culturel

Selon Emiliano Iturriaga, en charge de la coordination et des alliances de l’entreprise, Rutopía est née du besoin qui existe au Mexique et dans de nombreux pays en développement de promouvoir des activités économiques, comme le tourisme, qui leur permettent de générer des revenus pour les communautés et que celles-ci Donnez une valeur ajoutée à votre culture et à votre nature.

Le représentant a déclaré que pendant environ 10 ou 15 ans, le Mexique et le monde étaient considérés comme du tourisme et de l’écotourisme “comme un moyen de développer les communautés autochtones sur le plan économique tout en préservant leur culture”.

Dans le cas du Mexique, il a rappelé que le gouvernement fédéral, à travers différents programmes, a promu les communautés avec les cabines construites. Cependant, après 15 ans d’actions de ce type, plus de 80% des projets touristiques autochtones au Mexique “sont abandonnés”.

Le chiffre est similaire dans les pays d’Amérique latine, reflétant que ces programmes “ont échoué en tant que stratégie pour leur donner un revenu”, a-t-il déclaré.

Emiliano a rappelé qu’il y a quatre ans, lui et Sebastián Muñoz, en charge du design d’expérience, tous deux fondateurs de Rutopía, travaillaient dans une coopérative de tourisme dans la Sierra Madre de Chiapas, au sud de l’entité.

“Pendant que nous étions là-bas, nous avons vraiment réalisé que les communautés et leurs projets touristiques ont tout ce qu’il faut pour réussir, pour offrir des expériences incroyables aux voyageurs du monde entier”, a-t-il déclaré.

Parmi les avantages qu’Iturriaga a énumérés de ce type de lieux, ils ont une “nature impressionnante”, en plus des traditions culturelles et du capital humain “les gens d’origine sont d’excellents guides formés et dans de nombreux cas, ils ont déjà une infrastructure de première classe”

Mais, en menant une étude, ils ont compris pourquoi ils échouent ou ne réussissent pas sur le marché du tourisme.

Un marché compliqué

Emiliano et Sebastián ont tous deux détecté que les communautés “n’intègrent pas des expériences complètes qui satisfont vraiment un besoin de voyageurs modernes.”

De plus, les communautés souffrent de “barrières” qui leur rendent difficile l’accès au “marché” du tourisme.

Emiliano a expliqué que davantage de réservations sont actuellement effectuées en ligne et que la communication en plusieurs langues est très importante. “Surtout dans le service client en plus des stratégies pour attirer les voyageurs”, a-t-il déclaré.

C’est précisément dans la communauté de Nuevo Paraíso à El Triunfo, dans la Sierra Madre de Chiapas, qu’ils ont développé un programme pilote qui s’est révélé efficace.

“Nous avons d’abord investi dans le marketing numérique, puis nous avons fait l’expérience d’ateliers de conception et ils ont très bien fonctionné. C’est là que nous avons réalisé que cela pourrait être reproduit dans d’autres communautés rurales et autochtones”, a-t-il déclaré.

Ensuite, ils ont cherché des contacts dans des endroits comme Calakmul, Campeche et dans la vallée du Mezquital de l’État central de Hidalgo, et après ces premiers contacts, ils ont fondé Rutopía.

Le fonctionnement de la plateforme est simple. Dans ce cas, les communautés et les hôtes sont propriétaires de leurs expériences et sont ceux qui organisent les voyages, tandis que la plateforme enseigne et forme les communautés.

“Rutopía n’est pas une entreprise de tourisme qui emmène les voyageurs voir et vivre dans les communautés autochtones”, a déclaré Iturriaga.

Il a expliqué qu’au Mexique, il existe actuellement de nombreux opérateurs d’aventure qui emmènent les touristes dans les communautés autochtones, mais toujours dans un système où un étranger emmène un voyageur dans un endroit spécifique. Ce qui crée une barrière.

Changement de focus

Pendant la traversée de Rutopía, les touristes arrivent directement avec les hôtes et les guides locaux avec lesquels ils vivent et parlent.

Autrement dit, «nous aidons uniquement à commercialiser et à concevoir les services touristiques des lieux par le biais de différents canaux». L’un d’eux est issu de la populaire plateforme Airbnb, une entreprise avec laquelle ils ont formé une alliance pour encourager les «aventures» des touristes.

En bref, Rutopia aide les communautés autochtones – l’un des groupes les plus vulnérables et les plus pauvres du Mexique – à trouver une plus grande valeur à ce qu’elles offrent.

En plus d’aider les voyageurs avec tout le nécessaire pour effectuer ce type de voyage, de la gestion des paiements à l’obtention d’une assurance voyage.

“Les touristes sont chargés d’arriver au point de rendez-vous avec leur hôte et prêts, ils n’ont pas à gérer l’argent liquide, ils vivent l’expérience et ensuite nous leur demandons comment c’était de donner un retour aux hôtes”, a expliqué Iturriaga.

Pour l’instant, la plate-forme compte 12 communautés ou destinations au Mexique et en février, dix autres sont ajoutées qui, pour l’instant, sont situées dans les États de Quintana Roo, Chiapas, Oaxaca, Campeche, Puebla, Hidalgo, Michoacán, Veracruz, Yucatán et Mexico.

Fin janvier, la “start-up” mexicaine a assisté à Fitur à Madrid, en Espagne, car elle a été sélectionnée comme l’une des 15 meilleures entreprises touristiques émergentes de plus de 1 700 qui ont postulé dans plus de 150 pays.