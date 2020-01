Ryanair pourrait fermer d’autres bases en Espagne si les livraisons du Boeing 737 MAX sont retardées | Les entreprises

La compagnie aérienne irlandaise Ryanair pourrait fermer davantage de bases en Espagne si les retards de livraison du Boeing 737-MAX se poursuivent, ce qui est l’argument selon lequel la compagnie a manié de fermer le 8 janvier les bases de Tenerife, Lanzarote et Gran Canaria.

Directeur des ressources humaines de Ryanair, Darrell Hughes, a confirmé mardi lors d’une conférence de presse tenue à Madrid que s’ils n’obtiennent pas les 10 appareils B737-MAX en cette année 2020, entre mars et avril, “ce serait un drame et les fermetures de bases seraient sur la table, en Espagne et en Europe comme décision commerciale. “

“Si les livraisons du B-MAX sont réduites à zéro, de nouvelles fermetures de bases pourraient survenir en Espagne, dans d’autres pays européens et de nouveaux changements de programmation”, a déclaré Kenny Jacobs, directeur marketing de Ryanair.

Dans le cas où Ryanair recevrait le nouveau B-MAX à temps, la société ne prévoit pas de rouvrir les bases des îles Canaries en Espagne.

La compagnie aérienne à bas prix irlandaise compte actuellement 9 bases ouvertes en Espagne (Madrid, Barcelone, Gérone, Palma, Séville, Malaga, Santiago, Alicante et Valence), en plus d’Ibiza uniquement en été, et opère dans 16 aéroports, Total des opérations dans 26 aéroports espagnols.

Ryanair il emploie plus de 3000 personnes dans ses bases et sur les 82 bases actives en Europe, sept ont été fermées récemment en raison du même problème de retard dans les livraisons du B-MAX, selon les données fournies par la société.

Les sept bases fermées sont les trois îles d’Espagne, plus celles de Nuremberg, Hambourg, Stockholm et Belfast en 2019

Jacobs a souligné que lorsque le retard dans les livraisons de l’appareil Boeing susmentionné est résolu, “la tendance de l’entreprise est de continuer à croître”.

Ryanair, a expliqué Jacobs, a 210 commandes actives de Boeing 737-MAX, dont 135 ont été confirmées et 75 autres sont en situation “d’options”.

Les 10 livraisons prévues de cet appareil d’ici 2020 “peuvent être retardées”, a expliqué Jacobs.

Quant au licenciement collectif aux Canaries, le directeur de Ryanair Il n’a pas pu confirmer le nombre exact de personnes touchées et a donné une approximation: un peu plus de 200 employés entre les pilotes et le personnel de cabine.

Tous, selon Ryanair, ont déjà reçu leurs règlements et indemnisations respectifs “conformément à la législation espagnole”.

Quant à la base aérienne de Gérone, également menacée de fermeture, le directeur des ressources humaines de la compagnie aérienne a indiqué avoir pu «sauver» cette base »car la plupart des travailleurs ont accepté des contrats saisonniers (temporaires) maintien des salaires et de l’ancienneté. “

“La chose la plus simple aurait été de fermer Gérone”, a déclaré Hughes, qui a déclaré que cette base était devenue saisonnière “mais pas comme stratégie” pour d’autres bases.

Concernant les délocalisations dans les trois bases des Canaries, les salariés concernés par cette mesure, près d’une centaine selon l’entreprise, ont été réinstallés dans différentes bases européennes selon leurs préférences, avec une ancienneté intacte, tandis qu’une centaine ont été «sauvés» à Gérone avec un autre type de contrat.

Le directeur de Ryanair a assuré que l’entreprise “était disposée à négocier” avec les syndicats des conventions collectives et a ajouté que l’Espagne est le seul pays où ils n’ont pas de tels accords avec les travailleurs.