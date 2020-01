Sabina et Serrat: bonne musique, blagues et souvenirs sur leur premier rendez-vous à Madrid | La culture

Serrat et Sabina, Sabina et Serrat, ensemble et séparément, ont rempli lundi soir de bonne musique, de blagues et de souvenirs sur la scène d’un centre Wizink bondé lors du premier des quatre concerts prévus à Madrid par ces deux collègues et amis sur sa troisième tournée, “Il n’y a pas deux sans trois.”

Des amis à l’épreuve du feu qui ont également partagé des vêtements dans les premières chansons, des femmes noires américaines avec des fleurs, oui, Sabina avec son chapeau melon traditionnel, et qui ont fait profiter et rire le public avec leurs chansons habituelles, quelques anecdotes de leur longue carrière et des clins d’œil aujourd’hui sur près de trois heures.