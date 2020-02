Saint Laurent voyage dans les années 80 et Dior s’habille contre le patriarcat | Le style

La “maison” Dior a présenté mardi sa collection automne-hiver 2020/2021 avec une critique du patriarcat et des messages politiques, tandis qu’Yves Saint Laurent fait un retour dans les années 80 avec des vêtements en latex et des vestes d’épaule.

Saint laurent Il fait un retour dans l’esthétique des années 80 de la marque avec ses vestes droites d’épaulettes marquées en vert, violet et rouge et ses chemises en mousseline avec des coureurs aux couleurs fluorescentes.

Pour sa collection automne-hiver 2020/2021, le pari vedette de la marque était les vêtements en vinyle, qu’elle a introduits dans des pantalons moulants moulants, mais aussi dans des imperméables, des jupes élastiques, accompagnés de bottes et talons en cuir verni.

Sur un podium velouté de couleur crème, situé dans une tente éphémère recouverte de miroirs devant le Paris Tour Eiffel, les mannequins défilaient dans un environnement mystérieux, où un seul focus suivait les mannequins le long d’une pièce complètement sombre.

L’entreprise, sous la direction créative d’Anthony Vaccarello, a osé les jaunes, les verts, les violets, les rouges et les oranges, dans des vestes et des chemises qui recouvraient des soutiens-gorge et des corsets en dentelle noire.

Ils ont suivi le défilé de la première rangée du réalisateur Eaux de John, l’actrice Ana de Armas, le chanteur australien Rosé, l’artiste Lenny Kravitz et sa fille Zoéet des acteurs comme Kit Harington et Rami Malek.

Pour Dior, le patriarche tue l’amour

“Patriarcat = CO2”, “Le patriarcat tue l’amour” (Le patriarcat tue l’amour) ou “Consentement”, a illuminé la passerelle en couleur alors qu’ils défilaient jupes plissées à mi-jambe, robes vaporeuses, bérets, minijupes des années 60 et vestes masculines.

Aux pieds pas un seul talon, seulement une danseuse de type Merceditas avec des chaussettes et des bottes en filet avec doublure en peau de mouton.

Les styles semblaient frais de l’institut et ce n’est pas surprenant car l’inspiration de l’italien Maria Grazia Chiuri cette fois, il a sorti son album de famille: “L’atlas des émotions de son journal adolescent”, a expliqué la marque dans une note aux invités.

La créatrice a apporté sa propre contribution au dictionnaire de Dior combinant le motif à carreaux dans des trenchs en laine et des couches à franges.

L’homme noir a ouvert la ligne avec un simple tailleur légèrement marqué à la taille, une combinaison moulante avec une fermeture éclair sur la poitrine et une robe plissée au décolleté en “V”, avant de céder la place à une série de chemisiers, jupes et costumes transparents velours noir, foulards en soie sur la tête comme bande pirate et pantalon large.

La palette de couleurs à peine laissée creuse pour l’os et le gris, dans une ligne où les imprimés étaient des introductions graphiques subtiles ou, tirant le classicisme, des losanges colorés dans des pulls et des jupes en laine dans des dérivés de tartan écossais.

Chiuri a préféré laisser le style – masculin et tout aussi doux et agressif – parler pour les femmes, mais la décoration, venant de Dior, était tout aussi frappante. EFE

alv