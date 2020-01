Salade de quinoa aux légumes verts Recette | Recettes de quinoa

Facile, nutritif et savoureux aussi, ajoutez cette salade saine à votre répertoire en semaine

Que vous fassiez un effort conscient pour préparer vos repas pour la semaine à venir ou que vous souhaitiez simplement servir un repas savoureux et nutritif à la famille, cette salade de quinoa fera l’affaire. Débordant de légumes verts et arrosé d’une vinaigrette à la moutarde, ce plat est une étape savoureuse vers vos cinq jours. Le quinoa est riche en fibres, ce qui contribue à favoriser une digestion saine, tout en fournissant des protéines végétales, ce qui vous aide à rester rassasié plus longtemps. Les haricots edamame et les asperges sont des sources de vitamine K, qui est nécessaire à la coagulation du sang et à la santé des os. De plus, les pois sont une source de fer et de lutéine, ce qui est important pour la santé oculaire.

4 à 6 personnes

120g de quinoa tricolore

2 cuillères à soupe d’huile d’olive

1 oignon blanc, finement tranché

120g d’asperges, tranchées

100g de petits pois surgelés

150g de haricots edamame

6 oignons nouveaux, tranchés

40g de pousses de pois

Pour la vinaigrette:

1 citron, pressé

75 ml d’huile d’olive extra vierge

½ cuillère à café de miel

1 cuillère à café de moutarde de Dijon

1 gousse d’ail, écrasée

1

Ajouter le

le quinoa dans une grande casserole d’eau froide et porter à ébullition. Cuire 20 minutes.

2

Pendant ce temps,

chauffer l’huile d’olive dans une petite poêle et faire revenir les tranches d’oignon à feu moyen

10-15 minutes, ou jusqu’à ce qu’ils soient dorés.

3

Pour faire le

vinaigrette, fouetter tous les ingrédients, assaisonner de sel et de poivre et

mis de côté.

4

Apporter

une autre casserole d’eau à ébullition et cuire les asperges, les pois et les haricots edamame

pendant 2-3 minutes, ou jusqu’à ce qu’il soit juste cuit.

5

Videz le

le quinoa et les légumes, puis mélanger, en ajoutant les oignons de printemps et le

pansement. Bien mélanger le tout, puis remuer à travers les pousses de pois.

Servir immédiatement, encore chaud.

Temps de préparation

15M

Temps de cuisson

40M

Temps total

55M