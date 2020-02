Salma Hayek, Brie Larson et Ray Romano seront également présents à l’Oscar | Culture et divertissement

Salma Hayek, Brie Larson et Ray Romano compléteront la liste des présentateurs du gala des Oscars avec Utkarsh Ambudkar, Spike Lee et Rebel Wilson, a annoncé lundi la Hollywood Academy en décompte complet de l’événement, qui mettra également en vedette Penelope Cruz et Lin-Manuel Miranda.

Ce nouveau lot de noms s’ajoute aux précédentes stars confirmées qui monteront sur scène pour dévoiler les lauréats, parmi lesquels Diane Keaton, Keanu Reeves, James Corden, Beanie Feldstein, Zack Gottsagen, Shia LaBeouf, George MacKay, Steve Martin , Maya Rudolph et Sigourney Weaver.