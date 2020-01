Salvador Courtois, le pouvoir de Valverde et la peine de Ramos | Réseaux sociaux sportifs

C’est ainsi que le Real Madrid a disputé la finale de la Super Coupe d’Espagne contre l’Atlético de Madrid dans la ville de Jeddah, en Arabie Saoudite:

– COURTOIS (9): Pour la première fois, il se sentait héros dans un titre du Real Madrid, décisif avec sa sécurité dans le jeu et arrêtant Thomas sur un penalty au tour final. Il a cinq matchs sans marquer de but dans des actions de jeu qui ne sont pas des pénalités. Son moment de plus grande fermeté depuis son arrivée, arrêtant neuf des onze tirs au but qu’il a reçus, particulièrement brillant contre Morata dans une main dans la main et éliminant un centre de Correa qui a été empoisonné lorsqu’il a été touché par Mendy. Réinstallez parmi les meilleurs gardiens de but au monde avec des actions décisives.

– CARVAJAL (6): concentré sur le travail défensif, réduisant de manière significative leur contribution offensive à l’équipe, avec peu d’impact sur leurs ascensions. Sa livraison maximale est assurée et avec le ballon il a fait une erreur qui pourrait coûter très cher. Sa perte a permis à Morata de ne faire face qu’à Courtois et a provoqué l’expulsion de Fede Valverde. Il a pris ses responsabilités en ouvrant le tir de pénalité avec personnalité et n’a pas échoué.

– VARANE (8): il signe une grande finale, pleine de fermeté au centre de la défense où il se retrouve dans un duel courageux avec Álvaro Morata. C’était un mur négligé, emmenant le ballon d’action sur le côté de l’Atlético de Madrid, et a laissé l’élégance et la sécurité dans le ballon sans une seule erreur. C’était génial.

– SERGIO RAMOS (6): Il a fini par être le protagoniste d’une nouvelle finale contre l’Atlético de Madrid qui pourrait être tordue par l’un de ses excès de confiance. Quand il a quitté le ballon de sa zone après 14 minutes, il a frappé le cou-de-pied et l’a donné à Joao Felix, qui a pardonné sur le devant de la zone. Il gagnait de la sécurité dans les duels avec des rivaux pour les balles fendues et était sur le point de quitter la finale blessée, après une entorse à la cheville dans la mauvaise chute d’un saut avec Morata. Il a perdu la marque sur son dos à l’occasion la plus claire de l’adversaire et dans la zone rivale était un danger car une menace dans le jeu aérien en actions avec le ballon arrêté avec les deux Lisbonne dans la mémoire. Il a jeté le penalty décisif avec sa sécurité habituelle. Avec paradiña et ajusté au poste.

– MENDY (7): il est resté dans le onze avec Marcelo dans des conditions parfaites pour jouer et a remporté le duel contre Correa dans son marquage. Il a explosé son physique dans ses incorporations offensives, avec tout le groupe madrilène de gauche pour lui, et les a culminés avec des centres et même tester Oblak après une belle passe de voiture à Trippier. Avec le ballon, il a commis une perte dangereuse, avec plus de facilité en phase offensive qu’en phase défensive.

– CASEMIRO (7): toujours clé pour sa position sur le terrain et son déploiement physique en aide continue aux collègues qui sentent le dos couvert. C’était un danger dans ses incorporations à l’attaque, avec une puissance offensive au ballon arrêté. Parfois, il a laissé sa position dans une phase offensive à Modric, pour la création du jeu, et est devenu le deuxième point d’un mouvement tactique de Zidane qui cherchait à renverser l’ordre de Simeone.

– TONI KROOS (5): Cela a eu une fin inconfortable, avec le marquage initial de Héctor Herrera, une ombre dans la surveillance continue, et avec une erreur inhabituelle dans ses passes qui a perdu de la précision sur le long et avec d’étranges pertes en lui dans le jeu en court Il est à peine apparu en attaque jusqu’à l’extension, quand à 100 minutes il a tiré un coup de feu qui a caressé l’équipe rivale.

– FEDE VALVERDE (9): il est le joueur de la saison du Real Madrid et a été choisi le meilleur d’une finale pour laquelle Zidane a retouché sa position. Il a joué tombé à l’aile droite, puisqu’il a lancé des départs puissants et des courses infatigables. Un nouveau récital physique et religieux, infatigable dans ses tentatives malgré le crash devant le mur rouge et blanc. Protagoniste du jeu de la finale, quand après l’erreur de Carvajal il a enduré la course de vitesse de Morata et est venu le renverser lorsqu’il a affronté Courtois seul. Il a payé avec son carton rouge dans le temps supplémentaire que son équipe a continué à vivre en finale et le Real Madrid a trouvé le prix souhaité lors des tirs au but.

– MODRIC (6): a retrouvé son rôle titre dans un centre du terrain avec cinq médias, personnalité de gauche et volonté en finale. Il a été arrêté avec des fautes de départ continues, quand il a essayé de franchir les lignes ennemies et de trouver la figure de Jovic. Il a cherché le but de prolonger son doux moment et a laissé un tacle dur à Trippier. Il a récupéré des gallons.

– ISCO (5): Vous n’avez pas trouvé votre place sur le terrain, en entrant moins que vous le souhaitez au contact du ballon pour générer un déséquilibre. Il lui a fallu 26 minutes pour apparaître, sans trouver de trous pour sa vision dans la passe intérieure et chercher le but avec un talon jusqu’au premier poteau après un corner. C’était le premier mouvement tactique de Zidane au moment du match, quand il a été remplacé pour un changement de plan.

– JOVIC (5): a accru sa présence grâce à une livraison plus importante mais a prolongé son échec dans la vente aux enchères. Il a combattu avec les centrales de l’Atlético, étant parfois une île en attaque mais en prenant une jaune à Felipe à 27 minutes. Incertain avec le ballon, il a perdu des passes faciles, sans laisser un bon jeu de dos à associer aux joueurs de deuxième ligne. Il a gagné en confiance dans une course où il a défié tout le monde et avec un tir du pied gauche près du poteau. Il a donné à Valverde la meilleure chance pour Madrid avant d’être remplacé à 83 minutes.

———–

– RODRYGO (7): son entrée était le plan b de Zidane, qui passait à un système 4-4-2 lors du match. Le Brésilien a apporté la profondeur qui manquait au Real Madrid, il était effronté chaque fois qu’il entrait en contact avec le ballon et l’avait dans le temps additionnel mais son tir était concentré sur Oblak. Malgré sa jeunesse, il a assumé le poids de lancer une pénalité du lot qu’il a placé dans l’équipe pour savourer son premier titre madrilène.

– MARIANO DÍAZ (6): de ne pas jouer pendant toute la saison ou d’être convoqué pour avoir des minutes dans les matchs les plus importants du parcours. Les pertes de blessures de Hazard, Benzema et Bale lui ont permis d’entrer en finale à 83 minutes et de tout donner. Il a combattu chaque balle comme si c’était la dernière, il a essayé de tout finir et de chercher le but de la réclamation qu’il désire tant. Oblak l’a empêché mais a montré à Zidane qu’il pouvait compter sur lui.

– VINICIUS (5): Il n’a pas rempli sa mission lorsqu’il est entré en jeu avec l’adversaire porté dans la seconde partie du temps supplémentaire. Il a à peine fait face et a généré des actions dangereuses.

Roberto Morales