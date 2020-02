San Francisco de La Chorrera et Taurus F.C. ils défendront leur étape parfaite lors de la troisième journée du tournoi d’ouverture 2020 de la Ligue panaméenne de football (LPF), qui débutera ce vendredi.

Le San Francisco, équipe commandée par l’entraîneur colombien Gonzalo Soto et leader avec six unités et une différence de score de +5, à la troisième date sera mesuré, en visitant, l’Alliance F.C.