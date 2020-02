San Mamés prépare la visite du Barça avec une jolie Athletic-Getafe | Réseaux sociaux sportifs

San Mamés se prépare ce dimanche pour la visite stimulante de Barcelone jeudi prochain dans la Copa del Rey, dans laquelle les “ lions ” chercheront les demi-finales pour un match unique dans le plus classique des duels de ventouses, avec un athlétisme aussi transcendant- Getafe avec les deux équipes plongées dans le combat européen de la table.

Même si c’est le Getafe qui est en tête, quatrième et dans la zone «Champions». Chez Athletic, le choc le détache un peu des positions dans lesquelles il a évolué jusqu’à présent cette année, neuvième et trois points du sixième, car il enchaîne six matchs sans gagner avec cinq matchs nuls lors de ses derniers engagements.