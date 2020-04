Sánchez annonce 4 phases de désescalade avec l’ouverture de l’hôtellerie et du commerce | Économie

Le président du gouvernement, Pedro Sánchez, a annoncé un plan de transition vers une nouvelle normalité en trois phases dans lequel l’industrie hôtelière pourrait ouvrir ses affaires sur rendez-vous à partir du 4 mai pour, par exemple, servir de la nourriture à domicile.

Lors d’une conférence de presse après la réunion du Conseil des ministres, Sánchez a annoncé que tout le territoire espagnol, à l’exception des îles de Formentera, La Gomera, El Hierro et La Graciosa, partira de la phase zéro, appelée préparation, tandis que celles Les territoires commenceront par une phase 1 plus avancée, de sorte qu’à la fin juin, l’activité a été réactivée normalement.

Sánchez a expliqué que dans la phase zéro, le départ des mineurs est déjà envisagé, et les prochaines sorties d’adultes pour faire du sport à partir du 2 mai, alors que ce sera le 4 mai quand les petits magasins pourront commencer à ouvrir, mais avec rendez-vous précédent, et comme un cas clair a soulevé l’ouverture de restaurants qui peuvent fournir une livraison de nourriture.

Toujours dans cette phase, les entraînements individuels des athlètes professionnels et fédérés peuvent être repris et tous les lieux publics seront signalés que plus tard dans la phase 1 pourrait ouvrir avec une capacité limitée.

Cette première phase permettra le démarrage partiel de l’activité de petite entreprise mais dans des conditions de sécurité strictes et toujours avec un horaire préférentiel pour les personnes âgées, de plus grand risque.

Dans cette phase, ils ne pourront pas ouvrir les centres commerciaux alors qu’ils seraient autorisés à ouvrir des terrasses avec une limite de capacité de 40%.

L’hébergement touristique ou les hôtels peuvent également ouvrir dans la première phase, mais à l’exclusion des espaces communs et avec de nombreuses restrictions.

La phase deux sera intermédiaire, où les établissements doivent atteindre une capacité limitée d’un tiers de leur capacité, tandis que dans la phase trois, la mobilité générale sera assouplie mais avec la recommandation de continuer à porter des masques et de maintenir une distance de sécurité minimale de deux mètres. .

La dernière phase quatre sera celle de la normalité.