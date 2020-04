Sánchez annonce que l’entraînement des ligues professionnelles sera autorisé en mai | PracticoDeporte

Le Premier ministre, Pedro Sánchez, a confirmé ce mardi qu’à partir du samedi 2 mai prochain, vous pourrez faire du sport individuellement, le 4 mai entrainements individuels de fédéré et la base des ligues professionnelles. Dans la désescalade progressive à mesure que la pandémie de coronavirus est maîtrisée, athlètes professionnels Ils pourront commencer à s’entraîner dans des installations sportives et ouvrir centres de haute performance à la mi-mai.

Concernant les conditions du départ ce samedi pour faire du sport, il a indiqué que le gouvernement envisage définir des horaires donc ça n’arrive pas foules car les promenades pour adultes seront également autorisées en même temps que la sortie actuelle des mineurs.

De même, il a confirmé que dans les quatre phases qu’ils établissent jusqu’à atteindre la nouvelle normalité, dans la première phase, il a été question des amateurs et des entraînements individuels des fédérations et de la base des ligues professionnelles ». centres de haute performance, “avec des mesures d’hygiène et de protection renforcées et si possible à tour de rôle”, et la formation moyenne en ligues professionnelles.

Sport individuel et séparé

Auparavant, dans son apparence quotidienne, Fernando Simón, directeur du Centre de coordination des alertes et des urgences sanitaires, a confirmé que la pratique individuelle du sport à partir du 2 mai prochain devait impliquer une extension de la distance sociale d’un mètre et demi ce qui est considéré comme valable pour la population générale.

“Je pense qu’il devrait être élargi, pour diverses raisons. Une chose est de marcher (…) et une autre est de faire du sport. L’effort génère des respirations plus puissantes, des exalations plus puissantes, de la sueur, une série de variables qui peuvent générer des risques”, Il a affirmé ce mardi lors d’une conférence de presse.

Pour Simon, l’important sera “la mise en œuvre de la norme“

“Un mètre et demi peut être logique, mais si vous pratiquez des sports dans lesquels il y a un mouvement important, le vélo, la course à pied même si ce n’est pas très rapide, ces distances finiront par ne pas être maintenues. Par conséquent”, a-t-il ajouté, “je considère que c’est Il est bon de garantir que si un sport individuel est proposé, il est clair lorsque vous observez un athlète qui le pratique individuellement. “

Quatre phases

Sánchez espère que “fin juin” l’ensemble du pays pourra entrer dans une phase de “nouveau normal“une fois la pandémie de coronavirus maîtrisée, car ce sera l’achèvement du plan de désescalade établi en quatre phases.

Lors de la conférence de presse à l’issue du Conseil des ministres, au cours de laquellePlanifier la transition vers une nouvelle normalité“Il a expliqué que chacune de ces quatre étapes durera environ deux semaines, de sorte que l’ensemble du processus prendra une minimum de six semaines et maximum de huit.

Ce sera donc fin juin, quand tout le pays pourra entrer “dans la nouvelle normalité si l’évolution de la pandémie est maîtrisée sur tous les territoires”, a-t-il prévenu.

