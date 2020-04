Sánchez considère que sa proposition pour l’Europe est acceptable pour les partenaires les plus réticents | Couverture

Le Premier ministre, Pedro Sánchez, a défendu ce mercredi que la proposition espagnole de créer un fonds européen avec une dette perpétuelle de 1,5 million d’euros est “au plus fort de la gravité” de la situation causée par le coronavirus et est “assumable” par les partenaires “les plus réticents”.

“C’est une proposition pragmatique, efficace et essentielle”, a déclaré M. Sánchez lors de sa comparution devant le Congrès des députés, dans lequel il a averti que l’Union européenne ne peut se limiter à “éteindre le feu”, mais doit reconstruire ” maison “et bienvenue à tous.

Il a souligné que sa proposition ne nécessite pas de modifications juridiques dans les sphères nationales qui sont “décisives” pour certains pays et a souligné que l’Union européenne doit repenser ses propositions économiques et renforcer son budget, si elle ne veut pas se limiter à être un “groupement circonstanciel de intérêts commerciaux “.

Sánchez espère qu’un premier consensus pourra être dégagé du Conseil européen de ce jeudi, ce qui est conforme à la position défendue par le gouvernement en février, car “ce qui était juste avant, maintenant est tout simplement essentiel”.

“Il est essentiel”, a-t-il dit, “que l’Union européenne mérite ce nom, et non celui d’un groupement circonstanciel d’intérêts commerciaux”.

Il a souligné que le cadre macroéconomique qui régissait les propositions précédentes a expiré et “c’est maintenant une lettre morte” et a influencé l’urgence d’un plan Marshall pour la reconstruction sociale et économique de l’Europe, plaçant à nouveau le cadre financier pluriannuel au centre de la négociations.

Sánchez a souligné que “le monde a soudainement changé” en raison de la crise des coronavirus, mais la proposition espagnole “a encore plus de sens” et ses approches “se sont avérées essentielles aujourd’hui”.

La proposition espagnole tente “de combiner la plus grande ambition possible dans la défense des intérêts légitimes de chaque pays avec une réelle possibilité d’accord”, a-t-il souligné.

Le «grand fonds de relance» pouvant atteindre 1,5 billion d’euros proposé par l’Espagne est le triple de celui convenu dans l’Eurogroupe, il serait financé par une dette perpétuelle et serait lié au budget de l’UE.

Une solution, selon Sánchez, qui offre des avantages tels que le transfert de subventions non remboursables pour financer les tâches de relance économique, l’essentiel des ressources allant aux pays les plus touchés et que seuls les intérêts seraient payés.

Le Premier ministre a insisté sur le fait que l’Europe a besoin d’un budget “dès que possible” qui maintienne la dotation des politiques agricoles et de cohésion et renforce les allocations à d’autres secteurs qui se sont révélés essentiels dans la crise.