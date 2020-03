Sánchez Cordero appelle à la réunion des familles mexicaines lors d’une éventualité

Le Secrétaire à l’intérieur a souligné que la force du Mexique réside dans ses valeurs et dans la famille. Ces facteurs feront en sorte que le Mexique devancera la pandémie en raison du nouveau coronavirus Covid-19.

À titre personnel, la secrétaire à l’intérieur, Olga Sánchez Cordero, a appelé les familles mexicaines à renforcer les liens d’unité et la coexistence saine après la pandémie provoquée par le coronavirus Covid-19, la population a dû rester aussi longtemps que possible chez elle.

«À cette occasion, je m’adresse à vous en tant que Mexicaine, en tant que mère, en tant que grand-mère, en tant qu’épouse. Maintenant que vous êtes dans votre maison, rencontrez à nouveau vos proches, pratiquez la coexistence que parfois nous ne pouvons pas avoir car parfois nous apportons une vie extrêmement compliquée et chargée. Apprenez à mieux connaître vos enfants, jouez avec vos petits-enfants, réunissez-vous avec votre partenaire, reconnaissez-les mieux, reconnaissez-les“A déclaré le fonctionnaire fédéral dans une vidéo diffusée sur ses réseaux sociaux.

Il a souligné que la force des Mexicains réside dans leurs valeurs et dans la famille et que ces facteurs ont permis au Mexique de devancer les défis que le monde et les circonstances lui imposent de jour en jour.

“Nous allons profiter du fait que nous accueillons fortifier notre famille, s’unir, de nous reconnaître, de savoir que nous avons la chance et la fierté d’être nés dans cette grande nation, dans ce Mexique bien-aimé “, a-t-il souligné.

Sánchez Cordero a demandé un vote de confiance au gouvernement du président Andrés Manuel López Obrador et à son cabinet, qui travaillent dur pour sortir le pays du crise sanitaire causée par le coronavirus.

Il a également exhorté les familles mexicaines à aider le peuple avec le moins de ressources et, dans la mesure où elles traversent cette contingence dans la paix et la coexistence harmonieuse.

“Je vous embrasse avec toute mon affection, ayez confiance”, a déclaré le ministre à la retraite.

Cette semaine, le gouvernement fédéral a intensifié les efforts pour contenir la pandémie ordonner que les groupes vulnérables de la population, c’est-à-dire les personnes âgées et les personnes atteintes de maladies chroniques, restent chez eux en raison des effets que Covid-19 a sur eux. (Ntx)