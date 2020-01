Sánchez Escribano y Carro, le meilleur du Quintanar Cross | Sports pratiques

Irene Sánchez Escribano et Fernando Carro ils étaient les meilleurs de la 38e édition de Traversez Castellano-Manchego, à Quintanar de la Orden, qui redevint une fête sportive.

Sánchez Escribano a ajouté une grande victoire, après avoir été le meilleur espagnol dans la plupart des événements du calendrier national derrière les athlètes africains. Cette fois, Tolède a été la meilleure de toutes, dans un test qui a dominé presque depuis le début.

Par derrière, ils se sont retrouvés sur le circuit Alto Losar de 9 kilomètres, Gema Martín, Marta García et Beatriz Álvarez. Toledo prendra 55 kilos (votre poids corporel) en comprimés de chocolat. La gagnante prendra 55 kilos (son poids corporel) dans des tablettes de chocolat.

Triomphe de la voiture

Pour sa part, l’obstacle a été imposé de façon beaucoup plus uniforme. Il a d’abord contrôlé le rythme du groupe de tête, puis a réagi au changement de rythme proposé par l’Argentin Miguel Barzola, avec qui il a partagé une partie de la course, et a été le plus rapide de la dernière partie à remporter la victoire.

En troisième place, Barzola a terminé deuxième, José Ignacio Jiménez a terminé, suivi de Jaouad El Bissis et David Bascuñana, qui ont terminé quatrième et cinquième. Carro, récent vainqueur de la course de nuit de San Antón à Jaén, prendra ses 67 kilos de chocolat au Quintanar de la Orden.

