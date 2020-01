Sánchez: L’épingle parentale est un problème inventé qui fait glisser PP et Cs | La politique

Le directeur général, Pedro Sánchez, a déclaré aujourd’hui que la broche parentale “est un problème inventé” par “l’extrême droite” qui “entraîne” des partis comme le PP et le C “vers des positions radicales”, a-t-il donc demandé au chef de les plus populaires, Pablo Casado, pour revenir au consensus pédagogique.

Dans une interview accordée à TVE, il a justifié la “politique utile” contre laquelle il prône “l’extrême droite” – a-t-il dit sans citer expressément Vox – en soulevant des questions telles que le pin parental, qui implique “la rupture du consensus” en faveur de “positions extrémistes”.