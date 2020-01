Le président du gouvernement, Pedro Sánchez, préside ce mardi la première réunion du Conseil des ministres du nouveau gouvernement de coalition.

Et bien qu’il s’agisse du premier Conseil, ce ne sera pas une simple procédure, car en plus de l’approbation des postes supérieurs du deuxième niveau ministériel, la proposition de nommer Dolores Delgado au poste de procureur général sera envisagée et une augmentation des pensions pourrait être approuvée.