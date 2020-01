Sánchez-Prieto, PDG de Vueling, présidera Iberia depuis mars | Les entreprises

L’actuel président-directeur général de Vueling, Javier Sánchez-Prieto, dirigera Iberia, en remplacement de Luis Gallego, qui deviendra le premier exécutif du groupe IAG en mars, auquel appartiennent les deux compagnies aériennes, avec British Airways et Aer Lingus.

De son côté, l’actuel directeur commercial d’Iberia, Marco Sansavini, assumera le poste de Sánchez Prieto à Vueling, a indiqué IAG jeudi dans un communiqué.

Tous deux prendront possession de leurs nouvelles fonctions fin mars, à la retraite de l’actuel PDG du groupe, Willie Walsh, qui sera remplacé par Gallego.

Walsh, qui quittera le poste de premier dirigeant d’IAG le 26 mars et quittera le groupe le 30 juin, a exprimé sa certitude que Sansavini et Sánchez-Prieto sont “les bonnes personnes pour diriger Iberia et Vueling”.

Dans la même veine, Gallego s’est prononcé, ce qui indique que les deux “possèdent une connaissance et une expérience approfondies sur les marchés nationaux et internationaux”.

Sánchez-Prieto, qui a dirigé Vueling au cours des trois dernières années, était entre 2013 et 2016 directeur financier et stratégique chez Iberia.

Directeur financier d’Iberia Express depuis sa création en 2012, il avait auparavant travaillé dans le groupe Uralita et chez Air Nostrum.

Sansavini est directeur commercial d’Iberia depuis sept ans et avant cette responsabilité, il a occupé divers postes de direction dans des domaines stratégiques et commerciaux chez Alitalia et Air France-KLM.