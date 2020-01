Sánchez remercie les joueurs de water-polo qui popularisent d’autres sports historiques | Sports

Les équipes féminine et masculine de warterpolo, respectivement championne d’Europe et finaliste des tournois continentaux qui se sont terminés la semaine dernière à Budapest, ont été reçues ce vendredi par le président du gouvernement, Pedro Sánchez, qui a transféré sa “fierté” pour les médailles remportées. et les a remerciés d’avoir contribué à populariser des sports riches en histoire, mais pas aussi populaires que le football ou le basket-ball.

“Merci pour l’enthousiasme que vous suscitez et nous vous encourageons à participer comme vous le savez aux Jeux de Tokyo. Nous y serons avec vous”, a déclaré le président, dans un acte en présence du ministre de la Culture et des Sports, José Manuel Rodríguez Uribes, et la nouvelle présidente du Conseil supérieur du sport (CSD), Irene Lozano, juste une heure après avoir promis son poste.