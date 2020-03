Sandinistas a refusé de fermer l’Assemblée nationale. La semaine prochaine, ils approuveront une augmentation des frais pour les brevets et les enregistrements de marques

Suite à la politique du régime d’ignorer les protocoles de prévention contre le nouveau coronavirus au Nicaragua, les députés sandinistes ont refusé de suspendre les travaux en face à face à l’Assemblée nationale et de tenir les sessions prévues la semaine prochaine, où ils approuveront les réformes de deux lois pour augmenter les frais d’enregistrement des brevets et des marques.

Jimmy Blandón, chef du caucus du Parti constitutionnaliste libéral (PLC), a expliqué que lors de la réunion du conseil d’administration, où les orteguistas sont majoritaires, il a été imposé que “tout est maintenu normal” au parlement national, donc le personnel doit continuer à assister à la journée régulière, les députés travaillant sur les comités permanents.

Lire aussi: Confirmation du deuxième cas de Covid-19 au Nicaragua

“La prochaine session aura lieu mardi, elle portera sur les questions en suspens car elles approuveront la réforme de la loi sur les marques et la loi sur les brevets, à laquelle le PLC va s’opposer”, a déclaré Blandón, qui en tant que chef du caucus participe aux réunions. du conseil d’administration.

Aucune mesure préventive contre le coronavirus n’a été prise dans les locaux de l’Assemblée nationale. LA PRESSE / LUCIA NAVAS

À l’ordre du jour législatif figurent les avis de la loi de réforme de la loi 354, de la loi sur les brevets d’invention, des modèles d’utilité et des dessins et modèles industriels et de la loi de réforme de la loi 380, de la loi sur les marques et autres signes distinctifs. Les députés d’Ortega ont approuvé la proposition du régime Daniel Ortega d’augmenter les coûts d’enregistrement des marques et des brevets dans le pays de plus de vingt pour cent, étant l’excuse que les deux lois existent depuis près de vingt ans. qui nécessitent une mise à jour.

Sans aucune mesure préventive

Au Nicaragua, deux cas de patients atteints de coronavirus ont été confirmés et le risque de propagation de la maladie est élevé, d’autant plus que le régime refuse de suspendre les activités de travail, les classes et décréter une urgence pour établir une quarantaine nationale comme ils l’ont déjà établi. la majorité des pays d’Amérique latine, d’Europe, d’Asie et du reste du monde à arrêter la propagation de Covid-19, par laquelle plus de 9 000 personnes sont mortes et plus de 250 000 ont été infectées.

Cela peut vous intéresser: que pourrait-il se passer au Nicaragua si le régime d’Ortega déclare l’état d’urgence en raison du coronavirus?

Bien que le régime, par le biais du vice-président désigné, Rosario Murillo, et le ministère de la Santé (Minsa) insistent sur le fait qu’ils sont prêts à s’occuper des patients atteints de coronavirus qui se présentent ainsi que de contenir l’épidémie, la vulnérabilité du système de santé publique montre être vulnérable.

A l’Assemblée nationale, il ne fait pas exception à cette vulnérabilité d’éventuelles contagions car les autorités n’ont pas adopté de mesures d’hygiène et les travailleurs ne sont pas orientés pour mettre en œuvre des actions de prévention. LA PRESSE a constaté qu’il n’y avait pas de gel d’alcool disponible à la réception de l’Assemblée et également dans l’accès aux bureaux, qu’il n’y avait pas non plus de messages demandant instamment le lavage des mains et qu’il n’y avait pas de distance d’au moins un mètre entre les bureaux des travailleurs.

Lire aussi: La dictature cherche à relancer le projet raté de l’usine de Mechnikov, désormais confrontée au coronavirus

Ce n’est que dans les bureaux du banc PLC, situé au troisième étage du bâtiment parlementaire, qu’il existe des mesures d’hygiène telles que suggérées par l’Organisation mondiale de la santé (OMS), telles que le lavage des mains d’une personne entrante, en plus de Il a fourni du gel d’alcool dans les bureaux, seuls les travailleurs de cette zone sont autorisés et il a été conseillé que si quelqu’un avait des symptômes de grippe, de toux et de fièvre, il devait rester à la maison.