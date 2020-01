Sandvik Coromant prend des mesures fermes en faveur de la planète, à travers sa campagne 2020 de recyclage et de responsabilité sociale | Communications | Édition Amérique

Querétaro, au 28 janvier 2020. – Pour Sandvik Coromant, la protection de l’environnement et la responsabilité sociale sont deux des enjeux les plus pertinents de son agenda d’engagements et d’activités pour cette année.

Depuis le début de 2019, la société a noué une noble alliance avec la Fondation Markoptic, en donnant un pourcentage de ce qui a été obtenu par l’achat de carbure de tungstène utilisé, pour soutenir le développement et le don d’appareils de technologie médicale pour les personnes handicapées.

Cette année, ils prévoient de pousser fortement cette campagne avec une dynamique qui motive leur force de vente, en faisant des acheteurs de déchets auprès de leurs clients et du grand public.

«La poursuite et le renforcement de la campagne de recyclage et de responsabilité sociale sont, sans aucun doute, un grand défi auquel nous sommes prêts à faire face, réaffirmant avec les vendeurs de carbure de tungstène qu’à Sandvik Coromant nous nous engageons à un traitement approprié et responsable des déchets et que, De plus, ensemble, nous soutiendrons le noble travail de la Fondation Markoptic, transformant positivement la vie des personnes handicapées et de leurs familles », a déclaré Cynthia Candelas, spécialiste du marketing chez Sandvik Coromant Mexico.

