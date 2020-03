Sans drogue pour affronter Covid-19 à l’hôpital Civil de Juchitán

Ils assurent qu’il n’y a pas non plus de gants, de gaze, de chapeaux, de couvercles buccaux et de gel antibactérien pour faire face à la pandémie du nouveau coronavirus.

Diana Manzo

Juchitán, Oax.- À l’hôpital civil de Juchitán «Macedonio Benítez Fuentes» ils travaillent avec des fournitures et des médicaments par jour et parfois sans eux, mais l’attention humaine ne s’arrête pas pour autant faire face à une éventualité comment est l’arrivée du coronavirus Covid-19, ils ne sont pas prêtss, a assuré la déléguée syndicale des travailleurs de cette unité médicale, la Dre Yolanda Sánchez Ulloa.

Le chef des employés de l’hôpital civil a souligné qu’en l’absence de matériel et d’équipement médical, il y a 20 jours, ils ont cessé de travailler dans les zones ambulatoires, les laboratoires et les radiographies et ne s’occupent que des urgences, face à la pandémie de coronavirus avec ces manquant sera impossible.

“Pas de gants, gaze, chapeaux, couvre-bouche, gel antibactérien, antibiotiques, et tout ce qui arrive est pour une journée normale et non pour assister à une urgence. Par exemple, ce week-end, ils n’ont pas fourni, et aujourd’hui lundi nous sommes sans rien, j’espère que mardi nous recevrons ce que nous avons demandé, mais c’est pour une journée de travail normale, pour ne pas assister à une multitude de patients qui présentent un des symptômes tels que le coronavirus », a expliqué Sánchez Ulloa.

Le médecin espère que les autorités fédérales et étatiques prendront en compte cette exigence et empêcheront ce qui vient.

Il a ajouté que un peu plus du week-end, le chef de l’épidémiologie a été formé et du laboratoire clinique de l’hôpital civil de Juchitán au sujet du Covid-19 et qu’apparemment ils seront chargés de reproduire ces connaissances aux 380 travailleurs de cette unité médicale.

Il a également déclaré que la direction de l’hôpital autorise un espace dans l’unité de soins intensifs dans le cas où une personne doit être hospitalisée avant une transmission ou soins possibles liés au coronavirus Covid-19.

“Je ne sais pas si l’espace a déjà été activé ou non, mais ce que je sais, c’est que des fournitures et des médicaments sont nécessaires pour cet hôpital, je demande au secrétaire à la santé d’Oaxaca, le Dr Donato Casas Escamilla, de sensibiliser et de nous soutenir Ce que nous voulons, c’est travailler et ne mettre personne en danger », a-t-il déclaré.

Enfin, il a souligné que l’arrêt de travail se poursuit et que le service des urgences reste ouvert et fournit des soins aux patients non seulement de Juchitán mais de plus de 40 municipalités de l’isthme de Tehuantepec, y compris celles d’origine Veracruz et Chiapaneco.