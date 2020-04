Sans masques et se saluant, ils protestent contre l’enfermement dans le Michigan – . Miami (51)

WASHINGTON – Des habitants du Michigan, principalement des partisans du président Donald Trump, ont revendiqué mercredi dans des centaines de véhicules leur droit à la “liberté” lors d’une manifestation contre les mesures de confinement ordonnées par le gouverneur de l’État, le démocrate Gretchen Whitmer , qu’ils décrivent comme “excessifs”.

Une vaste caravane de véhicules klaxonnant et ornée de drapeaux des États-Unis et de la campagne électorale Trump a parcouru les environs du Capitole de Lansing, la capitale de l’État, dans le cadre de ce qu’ils ont appelé “Opération embouteillage”, organisée par la Coalition Conservateur du Michigan et convoqué via les réseaux sociaux.

La manifestation a réussi, en effet, à effondrer les environs du siège de l’Assemblée législative et de l’exécutif local, car elle a rassemblé des chauffeurs venus des zones les plus conservatrices de l’État pour exprimer leur mécontentement face aux mesures d’isolement.

“Le Michigan rouvre maintenant”, “Libérez-moi”, “La liberté est essentielle” étaient quelques-uns des messages lus sur les banderoles des manifestants, rejoints par un groupe posté à l’entrée du Capitole, dans les jardins de qui un avis était affiché avec la légende: “La sécurité sans liberté s’appelle une prison”.

PAS DE MASQUES ET DE VOEUX

Peu de participants, qui portaient des vestes épaisses, des chapeaux et des gants contre le froid, portaient les masques recommandés pour empêcher la propagation du coronavirus, tandis que des mesures de distanciation sociale criaient et saluaient les conducteurs.

Les citoyens sont priés de continuer à pratiquer la distanciation sociale.

La mobilisation devait commencer vers midi, mais de nombreuses voitures, principalement des camions, ont commencé à se rassembler tôt dans la région pour exprimer leur mécontentement.

Le char “Unity Bridge Trump” a défilé devant la manifestation, propriété d’un citoyen du Michigan qui, depuis l’investiture du président en 2016, assiste habituellement aux événements “trumpista” et que cette fois il a diffusé des avis invitant d’autres conducteurs klaxonner et approuver la construction du mur à la frontière avec le Mexique.

L’AGENDA RADICAL DU GOUVERNEUR DÉMOCRATE, SELON LES TROMPISTES

Dans son appel à la manifestation, la Michigan Conservative Coalition a noté sur son site Internet que le gouverneur et ses alliés “infectent TOUT LE MONDE avec leur programme radical et progressiste”.

Les masques en tissu sont conformes aux recommandations des autorités sanitaires.

“Il n’y a pas de plan public cohérent pour promouvoir notre santé physique et économique globale”, lit le message, affirmant que les gens disent toujours que les conservateurs “ne protestent jamais parce qu’ils sont trop occupés à travailler: Eh bien, devinez quoi? Vous ne travaillez pas, il est donc temps de PROTESTER. “

Des groupes ont également été créés sur Facebook, notamment «Michiguenses contre la quarantaine excessive», pour protester contre la séquestration et même demander la démission du gouverneur.

INTERDICTIONS CONTRE LES CORONAVIRUS ENNUYANTS

Parmi les mesures qui ont le plus irrité les habitants de cet État limitrophe du Canada, citons l’interdiction de déménager dans des maisons de vacances, l’utilisation de bateaux à moteur et la fermeture de zones jugées non essentielles dans les grands magasins, tels que ceux dédiés au mobilier, au jardinage ou de la peinture.

Le gouverneur Gavin Newsom a annoncé mercredi qu’il offrirait une aide financière aux familles d’immigrants sans papiers résidant en Californie.

Il est également établi que les entreprises, grandes ou petites, limitent le nombre de personnes à l’intérieur et que ceux qui enfreignent les dispositions peuvent encourir des amendes ou des frais moindres.

La gouvernante a décrété, le 23 mars, sous la devise “Restez en sécurité, restez chez vous”, des mesures de distanciation sociale et étaient en vigueur jusqu’à jeudi dernier, bien qu’elle ait décidé de les prolonger jusqu’au 30 avril et de les durcir.

MICHIGAN, LE TROISIÈME ÉTAT EN NOMBRE DE CAS CONFIRMÉS

S’adressant aux médias locaux, Whitmer a déclaré mercredi que le Michigan se classait à la troisième place pour les cas confirmés de COVID-19 aux États-Unis, bien qu’il ne soit pas le troisième plus grand État du pays.

Ivette Machin.

“Cela vous dit que nous avons une crise unique entre nos mains et qu’elle nécessite une solution unique”, a-t-il défendu.

Selon les chiffres du gouvernement du Michigan, cet État enregistre 28 059 cas de coronavirus, avec 1 921 décès.

L’Université Johns Kopkins a documenté qu’aux États-Unis, il y a 613 187 personnes infectées par le coronavirus, qui a coûté la vie à 27 085 personnes, plaçant le pays au premier rang des statistiques mondiales sur les cas et les décès dus à la pandémie.

.