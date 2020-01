Santander gagne 6 515 millions d’euros en 2019, 17% de moins, pour le “brexit” | Économie

La Santander Bank a réalisé un bénéfice net de 6.515 millions d’euros en 2019, soit 17% de moins qu’un an plus tôt, après l’ajustement de l’écart d’acquisition au Royaume-Uni, du fait du “brexit”, et des coûts de restructuration réalisés sur plusieurs marchés comme l’Espagne.

Comme l’explique l’entité dans un communiqué adressé à la Commission nationale du marché des valeurs mobilières (CNMV), les charges assumées au cours de l’exercice, de 1 737 millions d’euros, ont été compensées par des plus-values ​​de 711 millions obtenues au dernier trimestre, principalement par la opération réalisée avec l’activité de conservation (693 millions de plus-values ​​nettes).