Santé cesse son activité avec le fournisseur de masques défectueux | La politique

Le ministère de la Santé a communiqué mardi dernier au fournisseur des masques défectueux de la société Garry Galaxy la cessation de la fourniture de ces produits, qu’il obtiendra désormais auprès d’autres sociétés agréées par le gouvernement chinois.

Cela a été annoncé ce jeudi par le ministre de la Santé, Salvador Illa, lors de sa cinquième comparution hebdomadaire à la Commission de la santé du Congrès, dans laquelle il a souligné que son département agissait à tout moment en “donnant la priorité” à la sécurité des professionnels de la santé. que les masques étaient destinés, et offrant toutes les informations avec “une transparence maximale” aux communautés.

Illa a expliqué que le 15 avril, le ministère de la Santé a envoyé une communication urgente aux communautés autonomes pour le retrait de certains masques FFP2 du fabricant Garry Galaxy.

C’est le même après-midi que son département a reçu des rapports de l’Institut national pour la sécurité et la santé au travail, auxquels des échantillons ont été envoyés pour analyse le lundi 13.

Malgré le fait que l’incidence ait été détectée dans un seul lot, la suppression de tous les masques qui étaient dans un conteneur vert a été demandée, a déclaré Illa, expliquant que les autres lots analysés répondaient à toutes les spécifications.

Le ministre a insisté sur le fait que les masques portaient le marquage CE comme tous les produits que l’Espagne achète et, par conséquent, ils sont vérifiés par un organisme notifié.

De plus, le gouvernement procède à trois contrôles supplémentaires: la validation technique du produit avant achat, les contrôles AENOR en Chine et, enfin, à réception du matériel, des tests randomisés sont effectués par l’Institut National de la Sécurité et de la Santé au Travail .

Les mêmes contrôles, a-t-il assuré, seront effectués sur les nouveaux lots de masques qui arrivent désormais de Chine.

Lors de sa comparution, Illa a indiqué que depuis le 10 mars, 104 677 931 articles de protection individuelle et des dispositifs médicaux ont été achetés et transférés aux communautés, aux forces et organes de sécurité et à d’autres institutions et organisations.

Sur ce montant, 70,6 millions sont des masques chirurgicaux et de protection pour les professionnels de santé.

53 055 016 masques, 218 476 lunettes de protection, 27 699 635 gants, 312 553 blouses, 415 578 plongeurs et 747 371 casquettes et tuyaux ont déjà été envoyés aux communautés.

De même, Illa a détaillé, la fabrication nationale de ces produits a été activée, de telle sorte que les machines pour la fabrication en masse de 10 millions de masques par mois sont déjà arrivées en Espagne, qui est en cours de montage pour commencer dans un délai bref.

L’autosuffisance des équipements de ventilation mécanique a également été assurée au cas où il serait nécessaire de renforcer les équipements des unités de soins intensifs.