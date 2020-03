Santé et autonomie conseillent le télétravail à Madrid, Vitoria et Labastida | Couverture

Le ministère de la Santé, selon les communautés autonomes, a recommandé des mesures telles que le télétravail et la flexibilité du travail dans la communauté de Madrid et les villes de Vitoria et Labastida, toutes deux à Álava, en tant que zones de transmission communautaire de coronavirus «élevé» .

Cela a été annoncé par le ministre de la Santé, Salvador Illa, lors d’une conférence de presse ce lundi après le Conseil interterritorial extraordinaire du système national de santé (SNS) qui s’est tenu par vidéoconférence et dans lequel il a informé qu’en Espagne, il avait été adopté. d’un scénario de confinement à un scénario de «confinement renforcé».