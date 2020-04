Santé reconnaît que le confinement des personnes âgées jusqu’à l’été est sur la table | Couverture

Le directeur du Centre de coordination des alertes et des urgences sanitaires, Fernando Simón, a reconnu ce vendredi que le confinement des personnes âgées jusqu’à l’été est une mesure qui est sur la table, tout en permettant aux enfants de sortir dans la rue pour donner une marche.

“Ils sont sur la table, maintenant, et ils l’étaient il y a quelques mois”, a déclaré Simón lors de la conférence de presse télématique après la réunion du comité de surveillance des coronavirus, au cours de laquelle il a répondu si les techniciens évaluaient ces personnes plus d’un certain âge ne quittent la maison qu’après l’été et à la proposition de la Catalogne de laisser les enfants sortir de façon ordonnée dans les 10 jours.

Simón a rappelé qu’il existe des restrictions “très importantes” à la mobilité décrétées jusqu’au 26 avril et avant cette date, le gouvernement devra prendre une décision.

Les deux mesures – major et enfants -, a-t-il expliqué, “sont des options de progression vers la phase de transition que nous envisageons tous”, bien qu’il ait précisé que le problème réside dans la coordination de toutes les mesures, qui doivent être appliquées de manière “cohérentes et logiques et, surtout, pour vraiment les appliquer”.

À son avis, il existe des situations qui sont fortement recommandées sur papier, mais qui plus tard peuvent être très compliquées à appliquer.

“Cela peut être très agréable sur le papier, mais il faut être capable de le faire correctement”, a expliqué Simon, qui a toutefois insisté sur le fait que les mesures concernant les enfants et les personnes âgées “sont sur la table” et qu’elles seront appliquées. dans la mesure où les différents groupes de travail le considèrent.