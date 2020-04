Santé reporte l’évaluation des MIR et prolonge tous leurs contrats | La société

Le ministère de la Santé a reporté les évaluations des agents de santé résidents et a déterminé la prolongation automatique de tous leurs contrats de travail, en plus d’autoriser l’embauche de professionnels non communautaires dans le but de faire face à la crise provoquée par COVID-19.

Le Journal officiel de l’État (BOE) publie ce vendredi une disposition générale adoptant des mesures dans le domaine des ressources humaines et des moyens de gérer la situation de crise sanitaire provoquée par la pandémie de coronavirus.

Ainsi, le département dirigé par Salvador Illa a décidé de reporter les évaluations annuelles et l’évaluation finale de tous les résidents et de prolonger leurs contrats de relation de travail, quelle que soit la spécialité ou l’année d’études.

Il établit également que ces résidents reçoivent la rémunération correspondante en fonction des fonctions qu’ils exercent, “à condition qu’ils entraînent un degré d’autonomie plus élevé et un niveau de contrôle inférieur à celui qui leur correspondait avant la prolongation du contrat”.

Les communautés autonomes peuvent décider que les résidents fournissent des services dans des unités à besoins spéciaux, qui peuvent être dans le même centre, dans un centre différent dans la même communauté ou dans une région différente.

Le ministère de la Santé gérera les demandes des communautés autonomes qui n’ont pas suffisamment de résidents en formation et pourra demander leur transfert vers les villes ayant des besoins de santé plus importants.

Cette disposition générale autorise également “à titre exceptionnel et transitoire”, l’embauche de professionnels de santé titulaires du titre de spécialiste obtenus dans des États tiers à l’Union européenne, pour autant qu’ils aient acquis une formation qualitative et quantitative équivalente à celle accordée En Espagne.

Le contrat sera d’une durée maximale de trois mois, renouvelable par périodes successives de trois mois.

Les personnes qui ont terminé leur formation professionnelle en soins infirmiers auxiliaires, mais qui n’ont pas encore obtenu le diplôme correspondant, peuvent également être embauchées.

En outre, les communautés autonomes peuvent avoir des médecins légistes et des professionnels attachés à l’Institut national de toxicologie et des sciences judiciaires qui ne fournissent pas de services essentiels dans le domaine de l’administration de la justice.