Santé voit l’incidence de Covid19 inférieure avec plus de 260 cas et 3 décès | La société

Le ministère de la Santé a confirmé ce jeudi plus de 260 infections par coronavirus, principalement en Catalogne, au Pays basque, en Communauté valencienne et surtout dans la Communauté de Madrid, où une femme de 99 ans est devenue le troisième décès pour la épidémie, dont l’incidence est toujours considérée comme faible par rapport à la Chine et à d’autres pays européens.

Par conséquent, il n’est pas encore nécessaire de passer la phase de confinement, a déclaré le ministre de la Santé Salvador Illa.