Santiago Alba (philosophe): Nous sommes l’humanité depuis quelques jours | La société

Le philosophe Santiago Alba ne croit pas que pendant la pandémie la vie s’est arrêtée parce que “probablement” ce n’était pas une vie que nous avions avant, et il assure qu’à cette époque nous avons été “l’humanité” quelques jours.

«Nous sommes« humanité »depuis quelques jours et, bien que déjà miné par chaque fatigue individuelle, ce sujet« humanité »est toujours présent, maintenant mélangé ou combiné avec l’élément qui le nie:« normalité »capitaliste, consumériste, très individualiste et hédoniste. d’où nous venons », explique Alba (Madrid, 1960) dans une interview à Efe.

Ces deux consciences conflictuelles – pense le philosophe – se battent comme deux manières différentes de concevoir le monde: «Nous sommes tous des victimes potentielles de la même manière, ce sont tous mes ennemis potentiels en même temps».

“Chaque fois que nous considérons l’autre comme une victime à protéger (de moi-même, une victime aussi),” l’humanité “gagne; chaque fois que nous voyons l’autre comme un ennemi contre lequel je dois me protéger (comme le seul digne de survie), le darwinisme social féroce du capitalisme l’emporte, qui, dès qu’une crise éclate, génère des comportements, comme on le voit, très primitifs: la peur cherche coupable et ne fait pas de distinction entre la maladie, le péché et le crime “, souligne-t-il.

La pandémie encourage-t-elle la société à faire une pause pour réfléchir à sa vie sociale et personnelle? Alba estime que pour mesurer ce que le terme «pause» signifie dans ce contexte, il est nécessaire de le concevoir en relation avec le mouvement qui s’est arrêté: «un mouvement fébrile, névrotique, mécanique, qui de haut en bas a maintenu notre économie et notre économie en constante accélération. vie privée”.

«Vitesse des opérations financières, vitesse de renouvellement des marchandises, vitesse de nos mouvements, de nos affections, de nos relations sexuelles. En d’autres termes, la vie “ne s’est pas arrêtée parce que ce n’était probablement pas une” vie “que nous avions.”

Dans cette rupture de l’enfermement – plus qu’une pause -, l’essayiste soutient que les citoyens ont découvert «une vie inconnue dans laquelle les téléphones portables sont à nouveau des lignes fixes, dans laquelle la maison redevient un lieu plus ou moins habitable , selon les revenus – et non pas une halte nocturne et dans laquelle les corps des autres, désirés ou liés aux nôtres, jouent un rôle sans précédent “.

Chaque corps et chaque maison est aujourd’hui un petit champ de bataille où se décide l’avenir commun, explique l’essayiste.

Quant à savoir si COVID-19 agit de quelque manière que ce soit en tant que virus contre le populisme, dans le sens où la population pourrait être davantage préoccupée par la recherche d’informations véridiques et de première main, Alba souligne qu’il est difficile de généraliser.

«Il y a deux choses qui nous rassurent: l’une est la connaissance transmise par les autorités que nous reconnaissons comme telle. L’autre est l’identification des coupables et, devant eux, des remèdes radicaux. Nous sommes arrivés à cette crise dans un contexte de désaveu des institutions en général très inquiétant; et la crise elle-même génère une peur difficile à contrôler. Il y a donc beaucoup de gens qui font très peu confiance à la science: certains, à droite, parce que – dans le cas de l’Espagne – ils la considèrent comme un instrument de politique gouvernementale; d’autres, à gauche, parce qu’ils la considèrent comme un simple instrument de la pharmacie et de la médecine privée ».

Et les nouvelles technologies et les réseaux sociaux, qui permettent d’accéder à des informations plus nombreuses et de meilleure qualité, “sont également un terrain fertile pour le complot et les virus du complot, et le charlatanisme toxique”.

Le philosophe voit de nombreuses personnes à la recherche de coupables locaux ou planétaires et de remèdes miraculeux; à la recherche de cette «sécurité totale que la science ne peut et ne doit pas donner et qui – c’est un autre des dangers – elle finit par se confier à des régimes autoritaires. Il y a, il est vrai, une revalorisation des connaissances, mais aussi des diagnostics rapides, de la stigmatisation anxiolytique et de la potion thaumaturgique », conclut-il.