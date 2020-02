Le documentaire “Santuario”, réalisé par Álvaro Longoria et avec Javier et Carlos Bardem, est le nouveau prix honorifique Green Oscar décerné par la Fondation Cinéma pour la paix, en reconnaissance de sa campagne pour la création du plus grand sanctuaire marin du monde.

Cette fondation cherche à travers le cinéma à influencer et à aider à changer la pensée globale sur les changements sociaux, politiques et humanitaires de notre temps.