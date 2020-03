São Paulo, Brésil, entre en quarantaine à partir de ce mardi; c’est la région la plus touchée par le coronavirus

Comment sont les infections et la mortalité chez les enfants? 1:43

(. espagnol) – Depuis ce mardi, les 645 municipalités de São Paulo entrent en quarantaine. Selon une déclaration du gouvernement, la mesure impose pendant 15 jours la fermeture du commerce, à l’exception des services alimentaires essentiels, des fournitures, de la santé, des banques, du nettoyage et de la sécurité. C’est la région la plus touchée par le coronavirus, enregistrant 30 des 34 décès dans le pays.

La quarantaine a été annoncée ce samedi par le gouverneur João Doria lors d’une conférence de presse au Palácio dos Bandeirantes.

“Cela implique une détermination, c’est-à-dire l’obligation de fermer tous les commerces et services non essentiels à la population. Cette mesure peut être renouvelée, prolongée ou supprimée si nécessaire “, a déclaré Doria. La mesure vise à protéger la santé publique et à réduire la propagation du coronavirus.

La fermeture du magasin touche tous les magasins offrant un service en personne, y compris les bars, restaurants, cafés et bars. Les établissements qui servent de la nourriture et des boissons à table ou au comptoir ne peuvent recevoir des commandes que par téléphone ou par service de livraison.

Seuls les établissements offrant un service en personne qui fournissent des services jugés essentiels resteront ouverts; la quarantaine n’affecte pas le fonctionnement des industries. Le décret signé par le gouverneur énumère les exceptions dans six catégories différentes.

Les services de santé, les hôpitaux, les cliniques, notamment dentaires, et les pharmacies sont autorisés à fonctionner. Dans le secteur alimentaire, les supermarchés, hypermarchés, boucheries et boulangeries peuvent le faire, ce qui ne sera pas autorisé, c’est la consommation dans l’établissement pendant la quarantaine.

Dans le secteur de l’approvisionnement, les transporteurs, les entrepôts, les stations-service, les ateliers, les transports publics, les taxis, les applications de transport, les services de centres d’appels, les animaleries et les kiosques peuvent normalement fonctionner.

Les autres secteurs qui peuvent offrir des services pendant la quarantaine sont les sociétés de sécurité privées; entreprises de nettoyage, d’entretien et de nettoyage; banques, loteries et correspondants bancaires.

Le respect de la quarantaine sera contrôlé par l’Etat mais aussi par les communes.

