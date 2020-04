São Paulo prolonge la quarantaine; estime qu’il pourrait éviter 166 000 décès

Ce que nous savons sur l’hydroxychloroquine contre le covid-19 2:23

(. espagnol) – Le gouverneur de São Paulo, João Doria, a prolongé la quarantaine de 15 jours supplémentaires ce lundi jusqu’au 22 avril dans les 645 municipalités. Selon une déclaration du gouvernement de l’État, la décision a été prise après une réunion avec des médecins du centre de contingence, qui a noté que le coronavirus avait atteint 100 villes de São Paulo et plus de 400 hôpitaux publics et privés.

“La quarantaine s’étendra sur 15 jours supplémentaires, du 8 au 22 avril, dans tout l’État et pour les raisons largement exposées par les scientifiques, les médecins et les spécialistes. Les maires auront le devoir et l’obligation de suivre les directives du gouvernement de l’État », a déclaré Doria.

Selon le communiqué, le Butantan Institute, un centre de recherche biomédicale lié au Département de la santé de l’État de São Paulo, prévoit que l’extension de la quarantaine pourrait prévenir 166000 décès dans tout l’État, en plus de 630 000 hospitalisations et 168 000 hospitalisations en USI.

Le Brésil a confirmé lundi 12 056 cas de coronavirus, la plupart (4 866) à São Paulo et 553 décès dans le pays.

