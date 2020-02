Saul et un départ impétueux devant l’Atlético (1-0) | Sports

Un but de Saúl Ñíguez à la 4e minute du match, à un début impétueux de l’Atlético de Madrid, donne à l’équipe rojiblanco un avantage sur le reste des huitièmes de finale de la Ligue des champions contre Liverpool English, actuel champion de la compétition (1-0).

L’Atlético est sorti pressant et surprenant le champion d’Europe, avec l’Argentin Angel Correa et le Brésilien Renan Lodi poignardant, plaçant les premiers centres de la zone. Dès la seconde, le corner a porté ses fruits jusqu’au but du rojiblanco.