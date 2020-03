Le sauvetage maritime et le service maritime de la garde civile ont secouru 18 personnes d’origine subsaharienne, toutes de sexe masculin et plus âgé, qui voyageaient ce soir dans un petit bateau de plaisance au large des côtes de Grenade.

Selon des sources d’Efe du service maritime, le navire a été localisé par les caméras Sive et intercepté par la voiture de patrouille Rio Genil de la Garde civile à environ 22 miles au sud-est de Motril.