Saviano: “maintenant la vie extérieure s’est également arrêtée, c’est une solitude partagée” | En vedette

Peu en savent plus sur l’internement que Roberto Saviano, le journaliste et écrivain italien qui a consacré sa vie à l’enquête sur la mafia et qui a vécu avec une escorte pendant 14 ans, puisqu’il a été condamné à mort par la Camorra après la publication de “Gomorra “

“C’est différent, lorsque vous êtes enfermé pour des raisons de sécurité, la vie continue et vous vous arrêtez. Maintenant, la vie extérieure s’est également arrêtée”, explique Saviano (Naples, 1979) dans une interview accordée à l’EFE.

Dans cette conversation par vidéoconférence, il réfléchit à la réalité de l’enfermement face à la crise des coronavirus, à son expérience de vie et au pouvoir grandissant des mafias profitant de cette situation de faiblesse.

L’écrivain, qui est devenu célèbre à seulement 26 ans après avoir dénoncé publiquement les chefs de la mafia, a depuis perdu pratiquement toute liberté de choix au cours de sa vie: il a changé de maison à d’infinies occasions, perdu des amis et pris ses distances avec sa famille et son Naples, sur lequel il marche à peine.

QUESTION: Où va la quarantaine?

RÉPONSE: Maintenant que je suis à New York, la quarantaine m’a surpris ici. Je vais et viens habituellement, j’avais prévu de retourner en Italie, mais je ne pouvais pas. Voir le monde d’ici est vraiment particulier: toutes les contradictions du capitalisme sont montrées. Les travailleurs dont la société a le plus besoin vivent dans une situation précaire.

P. Cela fait 15 ans sans liberté de mouvement en raison des menaces de la mafia. Que ressentez-vous de voir que votre situation est maintenant celle de la moitié du monde?

R. (rires) D’une part, je pense: “Maintenant, vous pouvez comprendre combien il est douloureux de vous enfermer à la maison.” En revanche, ce sont des situations très différentes. Je suis resté sans quitter la maison pendant quatre mois et trois semaines pour des raisons de sécurité. Après cela, je suis sorti très peu, mais vous voyez comment la vie continue, tandis qu’en vous elle reste immobile.

Aujourd’hui la vie extérieure ralentit, c’est une solitude partagée. L’ennemi est également différent: maintenant il est invisible, le mien était visible, même s’il était difficile de le voir.

P. Pour vous, qu’est-ce que la quarantaine?

R. Surtout, je remarque le manque de concentration. Mon énergie au travail est la même, mais ma tête s’en va, je m’inquiète pour l’Italie, pour ma famille là-bas. Je lis beaucoup moins et j’apprends surtout sur le coronavirus, mais il y a tellement de bêtises que cela ne fait qu’ajouter à la confusion.

Q. Après tant d’années d’étude du crime organisé, quel impact pensez-vous que cette crise a pour les mafias?

A. Un impact énorme. Le véritable État providence dans les périphéries est exercé par des organisations criminelles.

Le trafic de drogue est bloqué dans la rue mais fleurit dans les ports, le trafic a augmenté. Toute action de la police contre le blanchiment d’argent est arrêtée. Le médicament continue d’être vendu en porte à porte par les distributeurs, bien qu’avec plus de difficultés.

Mais le véritable avantage, celui qui reste à venir, réside dans l’activité économique. Disons qu’une petite entreprise n’a pas de liquidités. La mafia vient, elle n’a pas de visage de gangster, elle vous donne de l’argent et elle garde une partie de votre entreprise. Ils deviennent ainsi partenaires et vont ainsi toucher toutes les entreprises, mais aussi en Espagne, en France, etc.

En Europe du Nord, cela dure depuis des années. L’Allemagne, par exemple, est le pays le plus à risque que les mafias prennent le contrôle, elles ne persécutent pas les gangsters parce qu’elles rapportent de l’argent et elles ne commettent pas de délits. Dans les pays du Nord, ils ne veulent pas arrêter le flux économique que les mafias apportent. L’Espagne, en revanche, est mieux préparée.

Q. Que se passe-t-il concrètement en Italie?

R. Dans le sud de l’Italie, l’usure a déjà lieu. Par ordre des clans, les usuriers accordent des prêts sans intérêt. Ils ne recevront pas d’argent, mais ils le récupéreront par d’autres moyens: votes, aide, consensus social, etc.

L’assistance pénale est beaucoup plus forte que l’aide de l’État, mais c’est une solidité que vous payez avec du sang. Vous le recevez de droit de l’État, mais vous paierez la mafia d’une manière ou d’une autre.

Une autre stratégie consiste à ramener l’achat à la maison, un mécanisme qu’ils utilisent dans les campagnes électorales. Avec la pandémie ils se rendent compte qu’un investissement minimum suffit: avec 50 000 euros j’ai déjà gagné tout le quartier.

Ensuite, il y a le monde de la légalité pénale. Les mafias sont très puissantes dans les secteurs juridiques. Il y a des entreprises qui lavent les draps dans les hôpitaux, qui fournissent des ambulances, des salons funéraires, la distribution de nourriture. Ils font déjà de l’argent, car ils ont investi dans des secteurs en pleine croissance.

Q. Comment les institutions et la société civile devraient-elles lutter contre le pouvoir croissant des mafias?

R. La réponse est très prosaïque: l’argent. Il n’y a pas d’autre réponse à court terme. Donner de l’argent aux entreprises et aux particuliers afin qu’ils ne perdent pas leur vie, afin qu’ils n’aient pas recours à des formes économiques de survie. Le travail noir existe car il n’y a pas d’État qui vous permette d’améliorer votre situation.

Q. Dans un article récent, vous avez parlé de la responsabilité des dirigeants de la Lombardie dans la propagation du virus. Qu’est-ce que cette région a fait de mal?

R. Tout. La zone rouge est arrivée tard, on a voulu envoyer les patients aux résidences. Il a vu son système d’efficacité public-privé échouer. La Lombardie a toujours été gouvernée par la Ligue et la droite réactionnaire, qui a déclaré que les soins de santé lombard étaient les meilleurs. La pandémie a montré non. Ils ont péché avec arrogance, ils se sont cru invincibles.

Q. Pensez-vous que cette crise peut provoquer une dérive autoritaire de la politique?

R. Je pense au crime de Víktor Orbán (Premier ministre hongrois). Il a anéanti le Parlement par une opération autoritaire. Orbán est la première dictature en Europe après la chute du mur de Berlin.

Le risque autoritaire est énorme. La pandémie crée un état d’exception qui suspend les règles démocratiques et réalise ce que certains groupes politiques tentent de réaliser depuis des années: un commandement unique. Je pense que cela bénéficiera au populisme.

Q. En tant qu’européaniste convaincu, que pensez-vous de la réponse de l’UE à cette crise?

R. Très fragile. L’Europe semble morte avec COVID-19. Maintenant, il cherche à changer de cap, mais il n’a que deux possibilités: se retrouver comme États-Unis d’Europe, comme les pères fondateurs l’ont imaginé, ou mourir.

Si la pandémie n’est considérée que comme un problème italien ou espagnol, nous sommes confrontés au délire. L’Europe est née pour éviter les déséquilibres: l’aide est obligatoire, mais cette aide doit aussi être contrôlée.

Ceux qui sont en difficulté doivent être aidés, non seulement pour un esprit de solidarité qui est le ciment de l’Union européenne, mais pour une raison économique. La crise de la dette de 2010 a également touché l’Allemagne ou la France.

Q. À quoi ressemblera le monde après la pandémie? Y aura-t-il un retour à des positions plus individualistes ou verrons-nous une société plus attentionnée?

A. Généralement, après les pandémies, la méfiance à l’égard des autres augmente. Après une guerre avec l’autre vous êtes en paix, il n’est plus votre ennemi. Avec la pandémie non, l’autre est toujours dangereuse car elle peut vous infecter. À la fin, la suspicion continuera d’exister.

La distance que nous avons mise entre nous peut être résolue politiquement et socialement, mais ce sera très difficile à faire culturellement.

P. Le confinement de la population se terminera probablement dans quelques semaines ou quelques mois au maximum, mais qu’en est-il du vôtre? Espérez-vous que cela se terminera un jour?

R. Je le vois très loin. Il me suffirait de pouvoir sortir un peu pour reprendre la mesure d’une vie dans laquelle je ne me sentais pas complètement prisonnier. Je dois vivre dans un présent continu, comme l’emprisonné, car pour moi le plus grand danger intérieur est la nostalgie. La nostalgie des rencontres, du contact physique déforme ce que vous avez vécu, fait que les choses que vous avez vécues avec une intensité normale semblent un bonheur absolu.

Q. Quels conseils donneriez-vous aux personnes enfermées dans leur maison?

R. Discipline avec le temps, a des horaires. Essayez de ne pas allonger la journée, mais de l’élargir. Vivez tout plus intensément, écoutez attentivement la musique, lisez.