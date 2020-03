Saviez-vous cela sur l’Iran et le coronavirus?

C’est mauvais. Depuis le 19 février, lorsque les premiers cas de coronavirus ont été identifiés en Iran, au moins 6 566 personnes – environ un Iranien sur 12 000 – ont été infectées. Au moins 237 personnes sont décédées. L’Iran est troisième, derrière la Chine et la Corée du Sud, pour les cas de coronavirus par population. En raison des sanctions américaines, l’Iran souffre d’une pénurie de fournitures médicales, de produits et d’équipements nécessaires au diagnostic, à la prévention et au traitement du coronavirus.

Le département du Trésor américain doit immédiatement annuler sa campagne de pression maximale sur l’Iran. Ajoutez votre nom maintenant. La santé du peuple iranien – et la santé et la sécurité mondiales – en dépendent.

Chez CODEPINK, nous nous efforçons de lever les sanctions médicales contre l’Iran depuis la publication en octobre 2019 d’un rapport de Human Rights Watch décrivant comment la campagne de «pression maximale» de l’administration Trump empêche les médicaments vitaux d’entrer dans le pays. Enfin, la semaine dernière, avec l’épidémie de coronavirus, le département du Trésor a annoncé qu’il renoncerait à certaines sanctions pour les fournitures humanitaires transitant par la banque centrale iranienne. Mais c’est beaucoup trop peu, trop tard, car les risques financiers et les coûts de réputation pour les entreprises de s’engager dans un commerce humanitaire même légal avec l’Iran sont graves.

Même avant le début de l’épidémie mondiale de coronavirus, les sanctions américaines contre l’Iran ont fait des ravages dans l’économie iranienne. Le prix du logement, de la nourriture et des transports a grimpé en flèche. Les patients iraniens ont eu du mal à accéder aux médicaments vitaux pour le cancer, l’épilepsie et les lésions oculaires chroniques causées par les armes chimiques pendant la guerre Iran-Irak. Des décennies d’interventions américaines au Moyen-Orient ont laissé la région ravagée par la guerre et désorganisée, mûre pour la tornade de coronavirus qui prend actuellement du vent en Iran.

Ajoutez votre nom maintenant à la lettre du département du Trésor américain exigeant qu’ils lèvent immédiatement les sanctions contre l’Iran. Le mercredi 11 mars, nous remettrons personnellement la pétition au bureau du département du Trésor américain à Washington lors d’une manifestation où nous tenterons de mettre en quarantaine le département du Trésor pour sa contribution à ce que l’Iran devienne l’épicentre du coronavirus.

En plus d’exiger que le Département du Trésor lève les sanctions contre l’Iran, nous prenons également des mesures immédiates pour acheminer des fournitures médicales en Iran. Le Conseil national irano-américain (NIAC) a identifié deux organisations – Relief International et Moms Against Poverty – qui sont autorisées à mener des opérations de secours en Iran. Relief International fournit des masques faciaux, des désinfectants, des kits de test et des traitements aux personnes touchées et Moms Against Poverty fournit des masques, des gants chirurgicaux, des lingettes désinfectantes, des lingettes alcoolisées et des désinfectants pour les mains aux cliniques médicales et aux hôpitaux qui desservent les communautés vulnérables, ainsi que de la nourriture. et d’autres nécessités de base aux familles touchées. Faites un don maintenant pour soutenir les efforts de ces deux organisations contre l’épidémie de coronavirus en Iran.

Ne vous y trompez pas, les souffrances que l’administration Trump inflige au peuple iranien sont intentionnelles. En février 2019, le secrétaire d’État Mike Pompeo s’est vanté auprès de CBS News que «les choses sont bien pires pour le peuple iranien [with the U.S. sanctions]. ” Avec le coronavirus fouettant l’Iran comme un tsunami, ce n’est qu’une question de temps avant que la campagne de pression maximale de Trump ne soit stigmatisée à travers le monde comme l’acte de guerre dangereux, cruel et vil qu’il est. Combien de vies iraniennes cela a-t-il déjà pris et pendant combien de temps allons-nous permettre que cela continue? Ajoutez votre nom à la lettre maintenant!

Envoi d’amour au peuple iranien,

Leila et Medea