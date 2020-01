Scariolo: “Il était incroyable par ses qualités techniques et sa mentalité gagnante” | Sports

L’Italien Sergio Scariolo, entraîneur espagnol de basket-ball, a reconnu l’Agence EFE après avoir appris la mort de Kobe Bryan dans un accident d’hélicoptère que la nouvelle a laissé tout le monde “sans voix” et a souligné qu’il était un joueur étonnant dans ses qualités techniques et, surtout, dans sa mentalité gagnante. ”

“Il était un joueur incroyable dans ses qualités techniques et, surtout, dans sa mentalité de gagnant. Un joueur avec une obsession de gagner et une demande de soi et une capacité à augmenter la demande de tout le monde autour de lui qui était vraiment énorme”, a-t-il expliqué. également entraîneur adjoint des Raptors de Toronto de la NBA.