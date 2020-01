Schiaparelli trouve la clé de la résurgence | Le style

Cinq ans après son retour sur les podiums, la firme Schiaparelli semble avoir trouvé la clé pour revenir sur le podium de la couture grâce à l’américain Daniel Roseberry, qui a repris les racines surréalistes de la maison en modernisant les codes.

Dans sa deuxième collection pour la “maison”, présentée ce lundi le premier jour de la haute couture printemps-été 2020, Roseberry Il a opté pour le dualisme d’une femme rêveuse le jour et séduisante la nuit.

Style de jour

La couture domine dans les tenues de jour: un pantalon taille haute qui traîne sur le sol avec une capuche fluide combinée à une veste de torero de coupe droite; un chemisier défait et ouvert à la poitrine sous un American XL; s’habille jusqu’aux chevilles qui se portent avec des sandales plates.

La nuit, les couleurs bleu foncé, noir et terre cèdent la place à un placard métallique, avec des coups de rose fuchsia ou d’orange vibrant. Les volumes étaient exagérés, avec des jupes gonflées comme du miriñaque.

“Je voulais me concentrer sur la couture et travailler à fond. Je voulais que ce soit une collection jeune et simple. Bien qu’il y ait du volume, on pourrait dire que ce sont des volumes vides, comme des volumes dégonflés”, a déclaré Roseberry à la presse dans les coulisses.

La maison fondée par l’italienne Elsa Schiaparelli en 1927, connue pour ses liens artistiques avec le surréalisme et les artistes comme Salvador Dalí, il a fermé ses portes en 1954 mais est revenu sur les podiums en 2014 après un processus de résurrection de l’entreprise qui jusqu’à présent n’avait pas suscité beaucoup d’enthousiasme.

Roseberry, 34 ans, originaire du Texas, a réussi à parler de Schiaparelli à nouveau en quelques mois.

La dernière fois au gala des Golden Globes, où Beyoncé Il est arrivé – tard – portant un modèle de jupe longue en satin noir avec des manches volumineuses en or.

Robes drapées

Malgré la simplicité des lignes, avec des soies vaporeuses enroulées autour du corps comme une robe drapée, la ligne printemps-été 2020 était luxueuse et a introduit le surréalisme adopté par Elsa Schiaparelli, en particulier dans les accessoires.

Des bijoux en laiton en forme d’œil et des perles, des cadenas et des diamants insérés qui étaient portés en broche, comme des boutons de manchette sur les manches, des boutons et même collés sur les bras et la clavicule. Comme une touche fantastique, des lunettes qui étaient aussi des bijoux en forme de soleil et de rayons.

“Peut-être parce que je suis un Américain, j’ai une perspective différente, et je me penche vers lui, je le célèbre. J’ai conçu de nombreux styles autour des bijoux, ce qui a été pour moi une nouveauté que j’aimais. Ce n’est qu’un début”, a-t-il expliqué. Roseberry

En plus des bijoux, les accessoires étaient le contrepoids de la collection avec des sandales à talons ou complètement plates, dont les bandes imitaient un ruban à mesurer, des sacs en éventail et des poignées métalliques.

“C’est une femme qui s’habille le jour et la nuit devient une artiste extraordinaire. D’une certaine manière, j’ai essayé de célébrer les introvertis et les extravertis, comme s’ils étaient les deux faces d’une même personnalité. “dit Roseberry.

L’ex-mannequin Ines de la Fressange, le mannequin britannique Kitty Spencer, la nièce de Diana of Wales et l’actrice américaine Sophia Bush ont assisté au défilé, qui a eu lieu au Palais de Tokyo.

Roseberry a reconnu son appétit pour travailler avec des célébrités, dont beaucoup viennent de devenir des muses et de contribuer des idées pour de nouvelles collections.

“Vous n’avez pas tellement d’imagination pour tout tirer de vous-même. Vous percevez beaucoup de choses chez les gens qui vous entourent au cours des derniers mois et cela a sans aucun doute beaucoup influencé cette ligne”, a-t-il déclaré. EFE