Les Argentins Diego Schwartzman et Juan Ignacio Londero, le Norvégien Casper Rudd et le Portugais Pedro Sousa se sont qualifiés pour les demi-finales de l’Open d’Argentine, l’ATP 250 disputé à Buenos Aires.

Schwartzman, chef de série et numéro 14 mondial, s’est battu pendant trois heures et demie pour vaincre l’Uruguayen Pablo Cuevas par 5-7, 7-6 (11) et 7-5.