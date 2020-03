Schwarzenegger avec son âne et son poney surmonte ainsi l’isolement | Vidéo

Rédaction / AG

18 mars 2020 18:32

L’acteur Arnold Schwarzenegger a invité ses partisans à rester chez lui, ainsi qu’à écouter les experts, et à «ignorer les stupides» en relation avec la pandémie du coronavirus Covid-19 qui vit dans le monde. Accompagné de Lulu et Whisky, à qui il offre des carottes, l’ancien gouverneur a déclaré: «Regardez, c’est ce que nous faisons. Je viens d’avoir ma nourriture végétalienne. On ne sort pas, on ne va pas au restaurant, on ne fait plus rien de tout ça. »

