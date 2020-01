Scotty arrive en Écosse pour rapprocher le passé des dinosaures | L’avenir

L’impressionnant Scotty, le squelette de tyrannosaure rex (T. Rex) le mieux conservé au monde, est exposé aujourd’hui au Musée national d’Écosse dans un échantillon qui, à travers les os, les fossiles et le contenu interactif, reconstruit l’histoire de ces personnes redoutées et des spécimens intrigants.

Ses organisateurs ont défini “Tyrannosaurs” comme “l’exposition la plus complète jamais montée sur des dinosaures” qui fera sa seule apparition européenne à Édimbourg jusqu’au 4 mai.

L’exposition a été créée par le Australian Museum of Sydney et a déjà visité plusieurs pays comme la Nouvelle-Zélande, le Canada et les États-Unis.

Parmi les ossements, les crânes et les figures de dinosaures antiques qui avaient des plumes, Scotty se démarque, qui, avec sa silhouette imposante, domine l’espace.

La pièce a été obscurcie de sorte que les lumières pointent précisément vers les silhouettes de chaque animal et reflètent également, comme dans le cas de T.Rex, une ombre projetée sur le mur qui recrée leurs mouvements.

Comme Efe Nick Fraser, conservateur des sciences naturelles au Musée national d’Écosse, l’a dit à Scotty, il a obtenu son nom après que ses découvreurs du Royal Museum of Saskatchewan (Canada) aient célébré sa découverte en 1991 avec un bon Scotch, le célèbre Scotch whisky.

“Quand vous trouvez un squelette comme celui-ci, vous voulez lui donner un nom qui lui va bien. Ils l’ont célébré avec un verre, enfin, je pense plutôt avec une bouteille de whisky écossais, de Scotch, et c’est là que Scotty est né. Le lien est là, mais Cela n’a rien à voir avec le fait que l’animal se trouve en Écosse “, a déclaré Fraser.

Pour ce paléontologue, la chose intéressante à propos du spectacle est que, en plus de l’occasion unique d’observer T. Rex, il vous permet de découvrir son “arbre généalogique fascinant, y compris les premiers tyrannosaures asiatiques à plumes, qui sont l’une des découvertes récentes les plus passionnantes en paléontologie. “

“Les formes les plus anciennes étaient très petites comme le Dialong ou le Guanlong qui étaient originaires de Chine, ce qui nous parle de la diversité de la vie, l’un des messages que nous voulons transmettre. Comprendre l’histoire évolutive de chaque groupe est très important pour comprendre comment ces animaux vivaient et d’où nous venons “, a-t-il déclaré.

Bien que le premier fossile de T. Rex ait été découvert en 1900, on peut voir l’exposition des ossements trouvés seulement deux ans plus tard, en tant que fémur qualifié de «trésor» et d’autres découvertes plus récentes sur le Dilong et le Guanlong, qui vivaient cent millions d’années avant le tyrannosaure Rex.

C’est la raison pour laquelle certains experts placent T. Rex plus près des humains que des premiers animaux de son genre.

Selon Fraser, il ne fait aucun doute que T. Rex vivait en Amérique du Nord et n’est pas arrivé en Europe, bien que sa famille se soit répandue dans le monde entier.

“Il est très important de comprendre la distribution et la diversité des spécimens. Ce qui m’excite à propos de ces premiers spécimens, comme le Dilong, c’est qu’ils avaient des plumes, donc nous pensions que les oiseaux étaient un groupe très spécialisé de dinosaures”, a-t-il déclaré.

De l’avis de cet expert, le Guanlong était probablement le type de dinosaure qui aurait vécu en Écosse, car des “fossiles”, des “sédiments jurassiques” et des “empreintes digitales” ont été trouvés pour le documenter.

À travers une variété de crânes accrochés à l’un des murs, les visiteurs peuvent explorer la diversité des crânes de tyrannosaure et découvrir quelles variations de leur structure indiquent les différentes stratégies de chasse et d’alimentation.

Les plus curieux peuvent également reconstituer l’arbre généalogique de T.Rex sur une table interactive, regarder une vidéo de ce que serait une invasion de ces animaux dans les rues d’Édimbourg et essayer un jeu de réalité augmentée avec lequel interagir avec des personnages grandeur nature. .

Malgré son extinction il y a des millions d’années, répertorié comme l’un des grands événements sur Terre, les tyrannosaures continuent de vivre dans l’imagination des petits et des grands, qui ont désormais la grande opportunité d’élargir leurs connaissances à leur sujet dans cet échantillon détaillé.

Par Remei Calabuig