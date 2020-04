Sean Penn ouvre un centre de test COVID-19 dans une humble région de Californie – . Miami (51)

LOS ANGELES.- L’acteur et réalisateur Sean Penn collabore avec la ville de Los Angeles (USA) pour ouvrir un centre hospitalier où des tests seront effectués pour le coronavirus, qui sera situé à l’est de la ville californienne, une zone de tradition humble et surtout latine.

Le consistoire de Los Angeles lui-même

a remercié Penn, vainqueur de deux Oscars, pour l’aide qu’il a offerte

cette crise de la santé à travers CORE, sa propre association caritative

dont les abréviations correspondent à Community Organized Relief Effort (Community of

Efforts organisés de secours).

“Merci à Sean Penn et

CORE se porte volontaire pour travailler en partenariat avec nous pour

Site de test COVID-19 dans l’Est de Los Angeles “, a-t-il tweeté.

Le maire adjoint de Los Angeles, Jeff Gorell, accompagné d’une photo avec l’acteur.

Selon

CORE, l’organisation travaille avec Consistory “pour promouvoir

tests COVID-19 sûrs et efficaces parmi les populations

vulnérable de Los Angeles. “

L’emplacement et le jour où les cliniques qui prélèveront des échantillons des véhicules seront opérationnels sont encore inconnus.

En outre

de pour son travail dans le monde du cinéma, Penn est également bien connu

pour son travail de militant et pour ses opinions plus politiques

à gauche de la pensée progressiste qui prédomine à Hollywood.

Depuis

qui a créé sa fondation, anciennement appelée la Fondation Sean Penn, le

l’interprète de “Mystic River” a réalisé différentes actions

humanitaire.

Par exemple, l’année dernière, elle a participé aux opérations de sauvetage aux Bahamas, après l’ouragan Dorian.

Aussi

voyagé à Istanbul en 2018 après le meurtre de Jamal Khashoggi dans le

Ambassade d’Arabie saoudite, pour enregistrer un documentaire sur les événements.

À Hollywood, il dirigera et jouera sous peu dans le film “Flag Day”.

Gagnant

de l’Oscar au meilleur acteur pour “Mystic River” (2003) et “Milk” (2008),

Sean Penn est considéré comme l’un des meilleurs interprètes de cinéma

de sa génération et a également brillé sur les bandes “Dead Man Walking”

(1995), “I Am Sam” (2001) ou “21 Grams” (2003).

.