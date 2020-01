Sebastián Álvaro à la recherche des “dernières frontières de la planète” | Sports pratiques

L’aventurier et écrivain Sebastian Alvaro revient pour se lancer dans un nouveau défi dès la première expédition du projet “Aux dernières frontières de la planète.”

Dans ce cas, l’objectif du réalisateur depuis 27 ans du programme TVE “Au bord de l’impossible” Il escalade l’une des montagnes les plus belles et les plus compliquées d’Amérique: Cerro Torre, décrite depuis longtemps comme “la montagne la plus difficile du monde”.

L’expédition, dans laquelle le grimpeur espagnol l’accompagne Alberto Iñurrategui, dixième grimpeur de l’histoire à conquérir la planète des 14 planètes, tentera de démarrer une série documentaire qui montre l’importance des navigations faites par Magallanes et Elcano (1519-1522), Juan Ladrillero et Cortés de Ojea (1557-1559) et Pedro Sarmiento de Gamboa (1580-1584), dans la région de la Patagonie et de la Terre de Feu.

Sebastian Alvaro et son équipe parcourront les environs géographiques et historiques des illustres navigateurs, en hommage au cinquième centenaire de la circumnavigation de Elcano et Magellan, exploits qui “ont contribué à éclairer le monde moderne, les connaissances géographiques et ont été les protagonistes de certaines des meilleures aventures de tous les temps.

Comme l’a commenté Sebastián Álvaro EFE dans la présentation à Madrid juste avant de partir pour l’Argentine, “malgré l’effort, le sacrifice et la transcendance de ces aventures, certains d’entre eux et beaucoup de leurs protagonistes restent oubliés.”

“Nous voulons les sauver et les faire connaître. Nous pensons que cela peut être notre meilleure contribution, en les plaçant dans le contexte historique et géographique, en essayant de les vivre là où ils ont vécu une odyssée qui nous semble encore inconcevable aujourd’hui, littéralement” au bord de l’impossible “.

Projet scientifique également

Pour mener à bien le projet «Aux dernières frontières de la planète», et parallèlement à l’objectif audiovisuel, l’équipe réalisera deux grands projets scientifiques, uniques en leur genre génétique-cardiologique, et un autre sur l’incidence de changement climatique Dans la grande glace de la planète.

Pour ce faire, Sebastián Álvaro a la collaboration de Miguel Angel García Fernández, professeur de médecine à l’Université Complutense de Madrid et président de la Société espagnole d’imagerie cardiaque et de Antonio López Farré, Professeur ordinaire de médecine et universitaire de médecine à l’Université Complutense.

Dans l’aspect géographique, il apporte expérience et sagesse Eduardo Martínez de Pisón (Valladolid, 1937), professeur émérite de géographie de l’Université autonome de Madrid, géographe, écrivain et alpiniste.

L’ascension du Cerro Torre (3133 mètres), symbole de “montagne inaccessible” situé sur le bord est du champ de glace au sud de la Patagonie, sera le défi d’Alberto Iñurrategui, qui attaquera le sommet du côté ouest, sur un chemin de glace compliqué.

“Cette saison n’a pas encore atteint le sommet. C’est une montagne difficile, d’autant plus que le temps est généralement très mauvais, c’est la montagne des vents. Nous y sommes allés trois fois et dans les 3 nous avons été sauvés par les cheveux. Avec des vents allant jusqu’à 150 km / heure, nous avons passé sept jours dans une grotte de glace en 1993 “, se souvient Sebastián Álvaro.

