Sebastián Álvaro part au nouveau défi “Aux dernières frontières de la planète” | Réseaux sociaux sportifs

Sebastián Álvaro, aventurier et écrivain qui a dirigé pendant 27 ans l’émission TVE “Au bord de l’impossible”, revient se battre pour des rêves presque inaccessibles et entame aujourd’hui la première expédition au sein du Projet “Aux dernières frontières de la planète”, en ce cas dans le but de gravir l’une des montagnes les plus belles et les plus difficiles d’Amérique: Cerro Torre, longtemps décrite comme «la montagne la plus difficile du monde».

L’expédition, qui est accompagnée par l’alpiniste espagnol Alberto Iñurrategui, dixième grimpeur de l’histoire à conquérir les 14 planètes à huit planètes, tentera de démarrer une série documentaire qui montre l’importance des navigations effectuées par Magallanes et Elcano (1519-1522) , Juan Ladrillero et Cortés de Ojea (1557-1559) et Pedro Sarmiento de Gamboa (1580-1584), dans la région de la Patagonie et de la Terre de Feu.