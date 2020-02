Sebastián Mora, bronze à gratter | Sports

Le cycliste espagnol Sebastián Mora, champion du monde de scratch en 2016, a remporté la médaille de bronze jeudi dans la même spécialité des Coupes du monde de Berlin.

Le coureur de Villarreal a terminé l’épreuve derrière le Biélorusse Yauheni Karaliok et l’Italien Simone Consonni, qui occupaient les deux premières places du podium devant Mora, qui a remporté sa cinquième médaille en Coupe du monde après laquelle il a remporté à Londres 2016 (or en Scratch et bronze à Madison), à Apeldoorn 2018 (argent à Madison) et à Pruszków 2019 (argent à la notation).