Sebastián Yatra, “de plus en plus partie du pays”, annonce une grande tournée en Espagne | Mexique | Édition Amérique

L’Espagne sera tout au long de 2020 l’une des destinations préférées du récent nominé pour le meilleur album pop latin du Grammy Sebastián Yatra, qui offrira une grande tournée de dix villes et enregistre maintenant sa participation à une nouvelle édition de l’émission télévisée ” La voix”.

“A chaque voyage en Espagne, je me sens encore plus partie du pays”, a déclaré la star colombienne dans une interview avec Efe dans laquelle il a parlé de sa prochaine chanson avec Ricky Martin, comment il a raté la chance de chanter le “hit” par Karol G “Tusa” et le “déséquilibre générationnel” à la Latin Recording Academy qui produit des asymétries concernant les nominations reggaeton.